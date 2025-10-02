Експерти успокояват: Парацетамолът не предизвиква аутизъм у децата

Лекарството е едно от малкото разрешени за бременни

Напредналата възраст на родителите, особено на бащата, е рисков фактор

Медицинската общност по света бе шокирана от президента на САЩ Доналд Тръмп, който посъветва бременните да не приемат парацетамол, тъй като лекарството можело да предизвика аутизъм у децата. Изказването му се основава на американски изследвания върху 100 000 случая на разстройства от аутистичния спектър при новородени, чиито майки са приемали лекарството по време на бременност. А именно парацетамолът се смята за най-безвредния антипиретик и обезболяващо средство през този период, когато другите лекарства са просто забранени.

Световната медицинска общност в лицето на Европейската агенция по лекарствата и СЗО се отнесоха към новината с голяма доза скептицизъм - и с основание. Скорошно проучване на международен екип от лекари заключи, че приемът на парацетамол и лекарства, които го съдържат, по време на бременност не е свързан с развитието на аутизъм или други поведенчески или интелектуални увреждания. Дори американските медицински организации (ACOG) заявяват, че наличните изследвания са недостатъчни, за да се установи категорично подобна връзка.

Все пак експерти признават, че приемът на парацетамол може да промени активността на имунната система и възпалителните пътища. Смята се, че хроничното “фоново” възпаление по време на бременност е свързано с риск от неврологични проблеми (нарушена мозъчна функция) при детето. Но много зависи от продължителността на употреба и дозировката. Еднократната доза е безопасна. Не се препоръчва прекомерна употреба - както при всяко лекарство по време на бременност.

Аутизмът е разстройство в развитието, повлияно от множество фактори. Но генетиката играе основна роля: наследствеността се оценява на 50-90%. Идентифицирани са над сто гена, свързани с развитието на мозъка и нервната система, които увеличават вероятността от разстройство от аутистичния спектър. Ако едно дете в семейството има аутизъм, братята и сестрите му са изложени на по-висок риск, отколкото другите деца.

Освен гените, протичането на бременността и раждането също играят съществена роля. Рискът може да се увеличи от тежки инфекции при майката, висока температура, употреба на определени лекарства (като валпроева киселина), силен стрес или хронично възпаление. Факторите на раждане също са важни: преждевременно раждане, много ниско тегло на новороденото, както и усложнения, свързани с липсата на кислород. Външни фактори като замърсен въздух, излагане на тежки метали или пестициди, отравяне, интоксикация също могат да допринесат за аутизма.

Дори възрастта на родителите е рисков фактор. Децата, родени от по-възрастни родители, особено бащи, са по-склонни да развият аутизъм. Болестта обаче почти никога не се развива поради едно-единствено, специфично влияние - тя е комбинация от фактори, не винаги ясно идентифицирани. Най-често се случва поради комбинация от наследствена предразположеност и външни фактори по време на бременността или ранното развитие.