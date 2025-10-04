Тайната за бързо отслабване, разкрита от лекар от Харвард: Какво да ядем, за да ускорим метаболизма

Гастроентеролог, обучен в Харвард и Станфорд, обяснява защо много диети се провалят и килограмите не свалят, дори когато намалите калориите. Отговорът се крие в протеините: те поддържат мускулната маса, намаляват глада и ускоряват метаболизма, пише Newsweek.

Много хора се борят с чувството на неудовлетвореност, че не могат да отслабнат въпреки строгите диети и редовните упражнения. Според д-р Саураб Сети, гастроентеролог, обучен в Харвард и Станфорд, проблемът може да е по-прост, отколкото си мислим: липса на протеини в диетата.

Въпреки че повечето хора се фокусират върху намаляването на калориите, д-р Сети предупреждава, че тази стратегия може да бъде подвеждаща.

„Ако не консумирате достатъчно протеини, тялото ви започва да гори мускулна маса вместо мазнини. А по-малко мускулна маса означава по-бавен метаболизъм“, обяснява лекарят. Така усилията за отслабване стават неефективни, а килограмите не изчезват от кантара.

Протеинът е от съществено значение за тялото: той изгражда и възстановява тъканите, поддържа мускулната маса, произвежда ензими и хормони, а също така регулира чувството за ситост. Ниският прием на протеини оставя място за нездравословни желания и води до по-висока консумация на преработени храни и захар.

Как трябва да се храните и какво препоръчват лекарите?

За да се коригира проблемът, д-р Сети препоръчва консумацията на 25–35 г протеин на всяко хранене, което означава общо 1,5–2 г протеин на килограм телесно тегло на ден. Прости примери: едно яйце има 6–7 г протеин, 100 г пилешко месо осигуряват 25 г, а чаша мляко осигурява 10 г. По този начин, като внимателно планираме храненията си, можем да осигурим ежедневните си нужди.

Друг съвет е да закусите богата на протеини. „Когато ядете повече протеини сутрин, цялото ви тяло се настройва. Гладът изчезва и естествено консумирате по-малко през целия ден“, обяснява специалистът.

Освен това, за здравословна закуска, той препоръчва шепа ядки след всяко хранене. Това осигурява както допълнителни протеини, така и полезни за сърцето мазнини.

Световната здравна организация заявява, че затлъстяването е сериозен глобален проблем: един на всеки осем души страда от това състояние, а рисковете са огромни - от диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания до някои форми на рак. Ето защо прости промени в диетата, като например увеличаване на приема на протеини, могат да имат значение.