Мангъров призова да се ваксинираме за грип

Поставяне на противогрипни ваксини препоръча специалистът по инфекциозни болести проф. Атанас Мангъров.

По време на ковид пандемията той придоби популярност със скептичното си отношение към въведените от държавата мерки срещу разпространението на вируса в това число и поставянето на ваксини срещу вируса.

Що се касае до сезонната имунизация срещу грип обаче проф. Мангъров съветва хората да се ваксинират, тъй като противогрипните ваксини са клинично изпитани, а тяхната ефикасност е безспорно доказана във времето.

“Времето застудя и при това положение хората се прибират по-дълго в затворени помещения, създават се условия за обмяна на всевъзможни вируси. Това, което имаме в момента, са обичайните вируси. Грип още няма, но и той ще дойде. Дойдоха една малка партида от ваксините и в момента се очаква да пристигне основната част от тях. Добре е човек да се ваксинира, ако иска. Аз го правя и препоръчвам на всички около мен, защото това спестява сериозни проблеми на хората през зимата”, заяви лекарят в ефира на Nova.

„Всевъзможните респираторни вируси започват да се вихрят, когато децата тръгнат на училище. Тогава едно дете става част от семействата на всички деца, които ходят заедно с него там. Когато се разболее човек, особено дете, му се разбутва имунната система и след това ще има поне още 1-2 епизода”, обясни още д-р Мангъров.