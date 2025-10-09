Подготовка на кожата за студеното време: есенни ритуали за регенерация

След динамичните летни месеци кожата ни често посреща есента с признаци на умора, дехидратация и нарушен баланс. Слънцето, солената вода, климатичните промени и високите температури оставят своите следи – най-често под формата на фини линии, пигментни петна, загуба на еластичност и нарушена кожна бариера. Есента е именно времето, в което можем да обърнем тези процеси чрез целенасочена, регенерираща грижа, съобразена със специфичните нужди на кожата в преход към студеното време.

Първата стъпка към ефективна есенна грижа е възстановяването. То включва нежно отстраняване на натрупаните рогови клетки чрез подходящи ексфолиращи продукти. Химичните пилинги с алфа- или бета-хидрокси киселини, както и ензимните ексфолианти, са отличен избор за възвръщане на свежестта и равномерния тен. Именно през есента е уместно да се включат и активни съставки като витамин С и ниацинамид, които подпомагат избледняването на пигментации и засилват антиоксидантната защита на кожата.

С понижаването на температурите и влажността на въздуха се налага преосмисляне на ежедневната рутина. Леките летни флуиди и гелове постепенно отстъпват място на по-богати, подхранващи кремове. Добре е да се търсят формули, съдържащи церамиди, сквалан и мастни киселини – съставки, които поддържат целостта на липидната бариера и предпазват кожата от изсушаване. Дори и през есента обаче не бива да се забравя слънцезащитата – UVA лъчите, отговорни за фотостареенето, са активни целогодишно, независимо от времето навън.

Състоянието на кожата е неразривно свързано с начина ни на живот. Оптималният сън, рационалното хранене и регулярната физическа активност са ключови системни фактори, подпомагащи хомеостазата и функционалната цялост на кожата. Не бива да се подценяват и вредните навици – тютюнопушенето, алкохолът и хроничният стрес значително намаляват способността на кожата да се регенерира. Свободните радикали, генерирани от тези фактори, ускоряват стареенето, предизвикват възпаления и нарушават синтеза на колаген. В практиката се наблюдава тенденция все повече пациенти пушачи, които не се отказват от вредния навик, да търсят алтернативни продукти с потенциално по-слабо въздействие върху кожата – като например бездимните изделия, сред които са продуктите за нагряване, електронните цигари и никотиновите паучове. При тях липсва горене и съответно наблюденията показват, че не се отделят редица токсични съединения, свързвани с оксидативен стрес, в сравнение с тютюневия дим при цигарите. Разбира се, тези продукти също не са без риск и затова пълният отказ остава най-здравословният избор, но при някои пациенти преминаването към по-малко агресивни форми на никотинова употреба може да представлява междинна стъпка към подобряване на кожното състояние и общото здраве. Есента е и сезонът, в който дерматологичните процедури могат да се провеждат с по-малък риск от фоточувствителност. Това я прави подходящо време за химически пилинги, лазерни терапии и биоревитализация – терапии, които засилват обновяването на кожата, подобряват тена и структурата ѝ. Професионалната грижа, съчетана с добре подбрана домашна рутина, може значително да подобри състоянието на кожата още преди настъпването на зимата.

Есента е сезон на забавяне, но и на възстановяване. Време, в което кожата се нуждае от особено внимание, грижа и адаптация. Ако подходим към този преход съзнателно – както чрез правилните козметични продукти, така и чрез устойчиви здравословни навици – ще посрещнем зимата с кожа, която е не само защитена, но и видимо подмладена.

Нашият автор:

Д-р Маргарита Къчева завършва медицина с отличие в Медицински университет – София. Част е от екипа на Клиника по кожни и венерически болести при Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница София. Полага успешно изпита на Европейския борд по дерматовенерология (EBDV), чиято цел е постигане на висок стандарт на дерматовенерологична помощ във всички европейски страни. Д-р Къчева получава най-високото отличие на борда – титлата Fellow of European board of dermatology and venereology (FEBDV). Докторант е към Медицински университет – София за придобиване на научна степен „Доктор по медицина“. През 2018 г. провежда специализация по Дерматохисто- патология в Университетска болница Цюрих, Швейцария. Асистент е в Медицински факултет към Софийски университет. Д-р Къчева се е усъвършенствала на международни обучения и практически семинари в страната и чужбина. През 2016 г. участва в Академия по лазерни технологии в Марбея, Испания. През 2017 г. е стипендиант на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), Женева, Швейцария. През юни 2018 г. провежда обучение по дерматохистопатология в Университетска болница Гент, Белгия. През декември 2018 г. провежда обучение по сексуално трансмисивни болести в Университетска Болница Амстердам, Холандия. Професионалните интереси на д-р Къчева са в областта на клиничната и педиатрична дерматология, сексуално трансмисивни болести, онкодерматохирургия и дерматохистопатология. За повишаване на медицинската си квалификация в тези области ежегоднo посещава международни конгреси и курсове. Член е на Българското Дерматологично Дружество и Европейската Академия по Дерматология и Венерология.