Следете нивото на лошия холестерол - рисков фактор за инфаркт и инсулт

Преживелите сърдечно-съдов инцидент са изложени на огромна опасност от втори

След 65 г. правете изследване всяка година

Всеки ден 4600 жители на Европейския съюз умират от сърдечно-съдови заболявания. Болестите на сърцето са “убиец номер 1” на Стария континент, като починалите в резултат на сърдечно-съдови проблеми са повече от тези, загубили живота си от рак и респираторните болести, взети заедно. Държавите в ЕС, в които смъртността от сърдечно-съдови заболявания е най-висока, са България, Румъния и Унгария.

По последни данни у нас 65% от смъртните случаи при жените и 55% при мъжете са в резултат на проблеми със сърдечно-съдовата система, като инфарктът и инсултът са основна причина за това. Регистърът на Националния център по обществено здраве и анализи сочи, че само през първите шест месеца на 2025 г. има 6115 случая на инфаркт на миокарда и 24 893 случая на остра мозъчно-съдова болест (инсулт).

Високият LDL (“лош”) холестерол е един от рисковите фактори за възникване на инфаркт или инсулт, а хората, преживели веднъж такъв инцидент, са особено уязвими. Нивата на холестерол в кръвта се изследват чрез кръвен тест в лаборатория, като специалистите препоръчват това да стане на гладно. Добре е първото изследване да се направи между 9 и 11-годишна възраст и след това да се повтаря през пет години. Мъжете между 45 и 65-годишна възраст и жените между 55 и 65-годишна възраст трябва да правят този тест веднъж на една или две години в зависимост от препоръките на лекуващия лекар, а тези над 65 - всяка година.

Хората с преживян сърдечно-съдов инцидент са изложени на огромна опасност от втори. Лекарите са категорични, че те трябва да се изследват по-често и да поддържат нивата на холестерол по-ниски от тези на хората, които не попадат в рисковата група. Всеки инфаркт уврежда силно сърцето, защото запушването на съдовете прекъсва кръвотока и така загиват миокардни клетки. По този начин оптималната функция на сърцето вече е нарушена и то не работи с пълния си капацитет. При следващо запушване, причинено от атеросклеротични плаки, рискът сърцето да спре да работи правилно още повече се увеличава.

Пациентите, преживели инфаркт или инсулт, трябва да се стремят към нива на LDL холестерол под 1,4 mmol/l. Повечето хора, страдащи от диабет и/или бъбречно заболяване, са предразположени към сърдечно-съдови инциденти и също попадат в рисковата група. Специалистите съветват те да изследват нивата на холестерол веднъж годишно или по-често по препоръка на лекар, като трябва да се стремят към нива на LDL холестерола под 1,8 mmol/l.

Намаляването нивата на LDL холестерола може да се постигне чрез промяна в начина на живот, комбинирана с прием на медикаменти. Здравословното хранене е от изключително значение за намаление нивата на “лошия” холестерол. Специалистите съветват да се ограничат наситените и трансмазнините и да се включат повече пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци. Поддържането на здравословно тегло, редовната физическа активност, пълноценният сън между 7 и 9 часа през нощта също намаляват риска от повишаване на LDL холестерола.