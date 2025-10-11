Микропластмасите променят вътрешностите ви по неочаквани начини

Ново проучване показва, че микропластмасите могат да променят чревния микробиом, като тези промени наподобяват модели, свързани с депресия и колоректален рак, пише Newsweek.

Изследването, проведено в рамките на microONE, проект, ръководен от изследователския център CBmed в Грац, Австрия, в сътрудничество с международни партньори, беше представено на Седмицата на обединената европейска гастроентерология (UEG) 2025 във вторник.

„Живеем в тясна връзка с чревния си микробиом и дори фините промени могат да имат последици за здравето ни“, каза пред Newsweek Кристиан Пахер-Дойч, водещ автор на изследването и докторант в изследователската институция CBmed GmbH и Медицинския университет в Грац, Австрия.

„Въпреки че е твърде рано да се правят окончателни заключения, моделите, които наблюдавахме в нашите експерименти с биореактори, показват, че това е нещо, на което си струва да се обърне внимание“, каза той.

Микропластмасите, които са пластмасови частици с размер под 5 милиметра, често срещани в околната среда, и тяхното въздействие върху човешкото здраве, получават все по-голямо внимание през последните години.

Предвид разпространението на употребата на пластмаса в днешната среда, Пахер-Дойч каза, че „хората са постоянно изложени на нея чрез храна, вода, въздух и дори ежедневни предмети като дрехи и опаковки“, а частиците вече са открити в различни части на човешкото тяло, включително червата и кръвния поток.

Той добави, че изследванията също така показват, че седмичният прием на микропластмаси от човек може да бъде „толкова висок, колкото еквивалента на кредитна карта, въпреки че тези числа все още са несигурни“, което според него подчертава важността на третирането на „замърсяването с пластмаси като сериозен проблем за общественото здраве“.

Изследователите са използвали проби от изпражнения от пет здрави доброволци, за да отгледат култури от чревния микробиом в своята лаборатория, след което са изложили културите на пет често срещани вида микропластмаси: полистирен, полипропилен, полиетилен с ниска плътност, поли(метилметакрилат) и полиетилен терефталат.

Изследователите са изложили културите на концентрации от тези микропластмаси на нива, за които смятали, че отразяват степента, в която хората обикновено са изложени на частиците, както и на по-високи концентрации за сравнение.

Културите, третирани с микропластмаса, са имали постоянно и значително повишаване на киселинността, казват изследователите, което означава по-ниско ниво на pH в сравнение с контролите, което според тях показва променена микробна метаболитна активност.

След по-задълбочено проучване, изследователите установили, че излагането на микропластмаси причинява промени в бактериалния състав, като някои бактериални групи се увеличават или намаляват в зависимост от видовете микропластмаси, особено бактериите, които са важни за храносмилането и цялостното здраве на червата. Промените в бактериалния състав също са повлияли на нивата на химикалите, произвеждани от бактериите.

„Микропластмасите могат да повлияят на чревния микробиом по няколко различни начина“, каза Пахер-Дойч.

Той каза, че те могат да свързват хранителни вещества, „потенциално влияейки на тяхната наличност за микробите“, и че химическите екстракти от пластмасите могат да действат като „стресори, евентуално променяйки микробния състав и метаболитната активност“.

Той добави, че това би могло „да допринесе за по-сложни и по-малко предвидими промени в микробните взаимодействия“.

Забележително е, че промените в микробния състав, предизвикани от микропластмасите, отразяват модели, свързани преди това със състояния като депресия и колоректален рак. Изследователите заявиха, че това подчертава потенциалните последици от излагането на микропластмасата за риска от заболяване.