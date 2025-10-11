Защо ръцете и краката ви винаги са студени: Какви здравословни проблеми може да крие този симптом?

Постоянното усещане за студ в ръцете и краката може да изглежда незначително, но често крие здравословни проблеми: от анемия до проблеми с кръвообращението или щитовидната жлеза.

Независимо дали се излежавате на дивана, седите на бюрото си или се разхождате, ръцете и краката ви винаги изглеждат студени. Може би партньорът ви го е забелязал, когато ви е хванал за ръка, или може би винаги търсите резервен чифт чорапи. Какъвто и да е случаят, защо се появява това постоянно усещане за студ в крайниците ви? Дали е признак на заболяване?

„Постоянно студените ръце и крака често могат да показват скрит проблем“, обяснява д-р Дийпак Хана, цитиран от Parade . Той и други експерти разкриват кои са най-честите причини.

Съдови проблеми: лошо кръвообращение или периферно артериално заболяване

„Това е първото нещо, което винаги проверявам“, казва д-р Хана. „Оценявам пулса, капилярното пълнене и се уверявам, че няма съдов проблем, който се нуждае от допълнително изследване.“

Една възможна причина е периферното артериално заболяване, състояние, което може бързо да стане сериозно. Симптомите включват: мускулна слабост, косопад по краката, рани, които не зарастват.

По-лека причина е лошото кръвообращение. В този случай, освен усещане за студ, може да изпитате: мускулни болки при ходене, изтръпване, мравучкане, бледа или синкава кожа.

„Когато кръвообращението към крайниците е намалено, за тялото е по-трудно да поддържа тези области топли“, обяснява д-р Дженифър Хабаши. Тя казва, че лошото кръвообращение е една от най-честите причини за този симптом.

Какво можете да направите: Ежедневните упражнения, носенето на дебели чорапи или ръкавици и редуването на терапия с топла и студена вода (контрастна хидротерапия) могат да помогнат за подобряване на кръвообращението.

Болестта на Рейно възниква, когато малките кръвоносни съдове се свиват прекомерно в отговор на студ или стрес. Признаците включват: области на кожата, които първо побеляват, а след това посиняват, изтръпване, мравучкане или пронизваща болка при повторно затопляне.

Добрата новина е, че това състояние може да се овладее. „Ако имате болест на Рейно или проблем с кръвообращението, стойте на топло, избягвайте тютюнопушенето, ограничете приема на кофеин и намалете стреса“, препоръчва д-р Хана.

Хипотиреоидизмът означава „мързелива“ щитовидна жлеза, която не произвежда достатъчно хормони.

„Мързеливата щитовидна жлеза забавя метаболизма ви и тялото ви не може да генерира топлина толкова ефективно“, обяснява д-р Хабаши.

Други симптоми включват: умора, наддаване на тегло, болки в ставите и мускулите, запек, суха кожа, тънка коса.

„Непоносимостта към студ е много често срещана при хипотиреоидизъм“, добавя д-р Хана. Диагнозата се поставя чрез пълен набор от тестове за щитовидната жлеза, препоръчани от Вашия лекар.

Анемията е често срещано състояние, при което тялото няма достатъчно червени кръвни клетки или те не функционират ефективно.

„Анемията е честа причина за студени крайници, защото ниските нива на желязо намаляват транспорта на кислород до тъканите“, обяснява д-р Хабаши. Други признаци могат да включват слабост, задух, замаяност, палпитации, главоболие или болка в гърдите.

Вашият семеен лекар може да препоръча пълна кръвна картина (ПКК) и изследвания за нивото на желязо.

Диетата играе ключова роля - важно е да приемате достатъчно желязо, витамин B12 и фолиева киселина.

Препоръчителни храни:

Желязо: ягоди, скариди, сладки картофи, ръжен хляб, кленов сироп

Витамин B12: миди, обогатени зърнени храни, соево мляко, гръцко кисело мляко, шунка

Фолат: зелени листни зеленчуци, фъстъци, слънчогледови семки, пълнозърнести храни, яйца

Хранителни дефицити

Недостигът на витамин B12, магнезий или здравословни мазнини може да повлияе на нервната функция и кръвообращението, допринасяйки за студени ръце и крака.

Комплект кръвни изследвания може да покаже евентуални дефицити, а балансираната диета може да ги коригира.

Студените ръце и крака не бива да се пренебрегват, особено ако усещането продължава. „Като обръщате внимание на ежедневните си навици и правите правилните изследвания, можете да откриете първопричината и да я лекувате ефективно“, казва д-р Хабаши.