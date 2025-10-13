Специалисти от Европа и Америка обсъждаха новите постижения в колопроктологията

Роботизирани интервенции преобразяват хирургическата практика

Повече от 400 специалисти от Европа и Америка обсъждаха на XIX Международен конгрес по колопроктология във Варна най-новите постижения в диагностиката и лечението на заболявания на дебелото черво и ректума. Сред акцентите в докладите на водещи хирурзи, онколози и учени, бяха изкуственият интелект, миниинвазивната хирургия и персонализираният подход към пациента. Представени бяха и изследвания на колоректалните онкологични и възпалителни заболявания на храносмилателния тракт, които дават надежда за по-ранна диагностика и по-ефективно лечение, съобщиха от Медицински университет-Варна.

“Минимално инвазивните робот асистирани интервенции се развиват бурно в последните години и се практикуват във все повече центрове в България. Те преобразяват съвременната хирургия”, изтъкна проф. д-р Никола Колев, президент на организационния комитет на форума и ръководител на катедрата по хирургия в Медицински университет-Варна.

„Изкуственият интелект не може да замени хирурга, но му дава нови очи - възможност да вижда отвъд очевидното“, коментира проф. д-р Джон Морисън от университетския медицински научен център в Луизиана, Ню Джърси, който има значим принос за развитието на лапароскопската и минималноинвазивната хирургия. Те са най-голямата крачка напред за последните десетилетия, а прилагането им не само съкращава периода на възстановяване, но и значително подобрява качеството на живот на пациентите, категорични бяха участниците в конгреса.