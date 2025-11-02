Какво е прегаряне: Умора, чувство на безпомощност, раздразнителност

Психиатър обяснява какво е прегаряне и споменава умората, чувството на безпомощност и раздразнителността сред основните признаци, за които трябва да се внимава.

Йоана Силион, психиатър по първична медицинска помощ, обясни пред Newsweek, че все повече млади хора идват в кабинета със симптоми на прегаряне.

Хората пренебрегват личния и социалния си живот, защото са твърде заети с работа. Те се изтощават физически, не могат да се справят с изискванията на работата, поведението им се променя, стават раздразнителни и вече не могат да спят през нощта, казва лекарят.

Смяната на работата и начина на живот не е лесна.

Д-р Силион смята, че работодателите трябва да се интересуват от това как служителите получават задачи: „В зависимост от типологията на всеки отделен човек, адаптацията може да се извърши по такъв начин, че всеки да получава толкова работа, колкото може да върши най-добре“, казва лекарят.

„С пристигането на мултинационални компании в Румъния, ние със сигурност внесохме социални помощи от чужбина, от Запада, но и проблемите, свързани с тях.“

Все повече млади хора се явяват в кабинета с напълно неспецифични симптоми, не осъзнават какво им се случва, дезориентирани са, забелязват промяна в поведението си, защото сравняват какви са били преди и какви са сега.

Хората не осъзнават кога се нуждаят от професионална помощ, именно защото са толкова ангажирани с професионалната си дейност, че пренебрегват личния си живот, социалния си живот. Това се проявява бавно, коварно, с течение на времето, с месеци, дори години, някои, които са по-толерантни и които продължават, имат по-добра устойчивост.

Появяват се промени в поведението, това е моментът, в който хората наистина се нуждаят от специализирана помощ, когато казвам „промени в поведението“, имам предвид състояние на умора, чувство на безпомощност, напрежение, постоянно изоставане с дейностите, липса на време за нищо, усещане, че няма достатъчно време, въпреки че производителността намалява, раздразнителност, ставане на дразнещи, реактивни, влизане в конфликт, спорове с колеги, началници, роднини у дома, липса на посвещаване на домакинските дейности“, обясни лекарят.

Алкохол, кафе, енергийни напитки, порочен кръг

Нарушенията на съня са налице при прегаряне. За да си починат през нощта и да функционират през деня, хората се обръщат към няколко вещества, включително алкохол, кафе и енергийни напитки.

„Това е порочен кръг, в който, щом веднъж попаднеш, е трудно да осъзнаеш, че имаш нужда от помощ“, казва д-р Силион.

„Едно от последствията от изтощението е безсънието или хиперсомнията. Когато човек не може да спи, той започва да си задава въпроси и да търси решения, за да може да функционира по-лесно.“

Повечето хора прибягват до веществата, които имат под ръка, алкохол, за да се успокоят и заспят, прибягват до големи количества кафе, много цигари, душове, енергийни напитки, за да се стимулират и да могат да функционират през деня.

Прибягвам до успокоителни, за да мога да спя. Това е порочен кръг, в който, веднъж попаднал, е трудно да осъзнаеш, че имаш нужда от помощ. Най-важното е превенцията. Лесно е да се каже, защото никоя компания не може да си го признае и нямат начин, работните места са претоварени и „това е, нямаме какво да правим, хората имат нужда от пари и работа“.

„Промяната на начина на живот е друга метафора, за която се говори. Не винаги можеш да промениш начина си на живот, можеш да промениш работата си, но навсякъде се появяват неща, които могат да доведат до изтощение, зависи от типологията на всеки човек“, каза лекарят.

Задачи, съобразени с типологията на всеки човек

„Трябва да се осъществи много по-сложен процес на адаптация (н.е. - процес, чрез който работодателят гарантира, че новият служител разбира ролята, която заема в компанията, и нейната политика), фокусиран върху типологията на всеки отделен човек.“

Защото има хора, които са независими и работят сами и могат да осъществяват дейността си самостоятелно, които могат да работят от вкъщи например, а има и други колебливи, зависими, тревожни хора, които имат нужда през цялото време да имат някой зад гърба си, който да им помага да потвърдят, че това, което са направили, е добре, да не имат множество задачи едновременно, защото не могат да се справят, не могат да се фокусират върху множество дейности едновременно. В зависимост от типологията на всеки човек, може да се направи адаптация, така че всеки да получава толкова работа, колкото може да направи най-добре“, каза лекарят.

Прегаряне, от симптоми до лечение

Как се чувстват в крайна сметка тези, които страдат от това: ужасени от необходимостта да отидат на службата.

„Психичното здраве трябва да бъде много по-добре познато и трябва да оставим настрана табутата, за да имат хората смелостта да кажат кога имат нужда от помощ“, посочи лекарят.

„Лекува се симптоматично. Прегарянето е синдром, то се отнася само до влошаване на афективността, поради условия на труд, емоционално изтощение.“

Лекува се симптоматично, нямаме други ресурси за лечение, лекуваме безсъние или тревожност, защото хората в крайна сметка се страхуват да ходят на работа, страхуват се да ходят на срещи, страхуват се да стигнат до работа и това е просто състояние на парализа, трудно им е да се мобилизират и разбира се, има последствия поради ниската производителност.

Афективните разстройства се лекуват, те се отдръпват социално, вече не могат да общуват, търсят всякакво извинение да не ходят на работа, вземат болнични или някои подават оставка и се отказват, без да имат друга работа. Лекуват се с антидепресанти, анксиолитици, със специфично лечение за пациенти, които имат безсъние и поведенчески разстройства поради лишаване от сън.

Психичното здраве трябва да бъде много по-добре разбрано и трябва да оставим настрана табутата, за да имат хората смелостта да кажат кога се нуждаят от специализирана помощ, кога са уморени, за да не се чувстват прибързани, за да не бъдат възприемани като неспособни хора, които не са способни, са луди, не са достатъчно силни.

Хората имат нужда да имат място, специалист, на когото да разкажат какво им се случва, какво чувстват, без да търпят последствия на работното място.

Защото обикновено това се случва, тези, които не се справят, биват избутвани настрана. И оттам идва това желание да се представяш все по-добре, да правиш много неща, да се включваш в много проекти, за да докажеш, че си добър.

Тези, които имат достъп, прибягват до вещества, които да им помогнат да функционират непрекъснато, което е невъзможно: успокоителни, за да могат да спят, и/или стимуланти, възбуждащи вещества, които да им помогнат да функционират през деня.

„Това редуване на вещества се появява – успокоителни вечер, стимуланти сутрин – именно с цел да се функционира и да се поддържа повишената конкурентоспособност, която се наблюдава днес на работното място“, каза пред News.ro д-р Йоана Силион, психиатър по общопрактикуващо лечение.