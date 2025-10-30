Настинката се превръща в пневмония по интернет

Четенето на постове за болести създава страхове на подсъзнателно ниво и води до влошаване

Настинали сте, кашляте и вместо да прескочите до аптеката, отваряте интернет. Там със задоволство откривате още много хора с вашите симптоми, което ви успокоява. Продължавайки да четете обаче, попадате на все по-страшни истории и научавате, че от “безобидната кашлица” лесно можете да стигнете до възпалително заболяване, хроничен процес, даже до рак. Колективната онлайн паника ви завладява: а дали вече не съм сериозно болен?

Груповата тревожност наистина може да изостри физическите симптоми. Когато всички около вас говорят за болест, тялото започва да се вслушва в себе си с подновена бдителност, превръщайки всяко потрепване в алармен сигнал, обясняват психолози. Този ефект е особено забележим по време на широко разпространени заболявания - остри респираторни вирусни инфекции, грип, ковид, които създават основа за повишена бдителност. В резултат на това дори леките неразположения се възприемат по-остро и тревожно. Но е важно да се разбере: не говорим за въображаеми симптоми, а по-скоро за съвсем реални усещания, които се усилват от повишеното внимание към тях и общия тревожен фон.

Във времена на тревога за здравето хората се нуждаят не само от медицински познания, но и от емоционално убежище. В общности от “приятели” те намират това, което лекарският кабинет не може да им осигури - житейски опит, разбиране без осъждане и право на страх и уязвимост. Търсенето на историите на други хора създава илюзията за контрол - изглежда, че опитът на другите ще им помогне да предвидят собствения си път. Парадоксално е, че дори най-страшните истории в общностите се усещат по-безопасно от официалната диагноза. Тук можете да останете анонимни, да затворите страницата по всяко време, да изберете на коя информация да вярвате.

Когато тревожността за здравето превръща търсенето ви в безкраен лабиринт, е важно да намерите опора в медицината, базирана на доказателства, съветват специалисти. Отделяйте по 15 минути на ден, за да четете за здравето, но само на официални медицински портали. Следващата стъпка е да се консултирате с лекар, за да получите персонализиран план за лечение, основан на научни доказателства. Заменете навика да търсите симптоми в Google с писането на въпроси за следващия си лекарски преглед. По този начин тревожността ще се превърне в конструктивен диалог.