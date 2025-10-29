1860 евро минимална заплата за младите лекари

За пръв път в бюджета на Касата за 2026 г., одобрен днес от Надзорния съвет на НЗОК, са заложени минимални размери на месечните трудови възнаграждения на специализантите и медицинските сестри, съобщи шефът на надзора на касата Явор Пенчев.

Той отбеляза, че размерът на заплатите на младите лекари отговаря на исканите от протестиращите млади лекари без специалност - 150% от средната брутна работна заплата.

1860 евро ще е минимална заплата за всички видове специализанти. Тук влизат лекарите без специалност, лекарите по дентална медицина без специалност, магистър-фармацевтите без специалност, лицата с висше немедицинско образование /магистър/ с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите, психолозите магистри.

1550 евро ще е минималната заплата за медицинските сестри, акушерките, лекарските асистенти, фелдшерите, медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти, рехабилитаторите, инспекторите по обществено здраве, помощник-фармацевтите, зъботехниците, масажистите с увредено зрение, лицата с висше немедицинско образование /бакалавър/ с квалификация в областта на биологическите, химическите, физическите или инженерните науки и биотехнологиите със или без специалност, психолозите /бакалавър/, кинезитерапевтите.

"Нещо повече – за пръв път в бюджета на НЗОК е заложена и глобална сума за възнаграждения – 260 млн. евро. Така че да се твърди, че заплатите не са коментирани, не са предвидени или гарантирани, е нелепо. Колкото и политически изгодно да е това за някои хора", допълни Пенчев.