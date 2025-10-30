Робот помага да се възстановим след инсулт

Раздвижва мускулите във всички зони на тялото

Безплатни прегледи през ноември дават функционална оценка и индивидуална рехабилитационна програма на пострадали

За инсулта, неговите симптоми, модерното лечение и последиците му се говори все по-усилено, защото той засяга над 45 000 българи годишно, а смъртността от него у нас е 4 пъти по-висока от средната за страните от Европейския съюз. Значителна част от пострадалите остават инвалидизирани в по-лека или по-тежка степен. Това означава, че животът след инсулт често е съпроводен с последствия за пациента и неговото семейство - говорни нарушения, двигателни дефицити, нужда от постоянна грижа.

Мозъчният удар настъпва без предупредителни сигнали и когато се случи, е изключително важно да се действа веднага - и като лечение, и като преодоляване на последствията. Информираността, ранната функционална оценка, навременната рехабилитация и индивидуализираният подход могат значително да подобрят резултатите и да намалят тежестта на инвалидността, напомнят специалистите от първия и единствен Център за роботизирана рехабилитация в България - ReGo Rehabilitation, който се намира в София.

Възстановяването на фините движения на пръстите е най-трудната задача.

Центърът организира безплатни преглед-консултации през целия ноември за всеки, претърпял инсулт - независимо от кога датира той. Пациентът получава функционална оценка и индивидуална рехабилитационна програма. Целта е да се даде шанс за по-качествен живот след инсулт и да се покаже, че нещо може да се направи не само в острия период, но и по-нататък. Желаещите да се възползват от безплатните преглед-консултации могат да си запишат час на телефон 0883 600 840.

Световна практика е рехабилитационният процес след получен мозъчен инсулт да започне непосредствено след изписването от първоначалното лечебно заведение, тъй като това е единственият начин да се гарантира качествено приемственост на терапията. Колкото по-скоро след настъпването на инсулта се действа, толкова по-голям е шансът за възстановяване. Все по-големи надежди се възлагат на модерните технологии.

Роботизираната неврорехабилитация прилага принципа на невропластичността на главния мозък, при който чрез многократни повторения на движения се активират функционално неактивни нервни клетки, пътища и връзки с цел възстановяване на изгубените двигателни функции в следствие на заболяване. Резултатите при проследяване прогреса на пациентите показват подобрен обем на движенията в зесегнатите крайници, на способността за боравене с предмети, на координацията и плавността на движенията, на когнитивните способности. Роботизирани уреди за всички зони на тялото вече има и у нас, но не забравяйте, че възстановяването от инсулт е дълъг процес, който може да продължи месеци и години. Той не е възможен без съзнателното и активно участие на самия пациент и неговите близки.