Ръст на COVID-19 у нас, експерти предупреждават за припокриващи се симптоми с грипа

Кога се очаква пикът на сезонния грип?

С настъпването на есента респираторните заболявания отново набират скорост, а лекарите вече отчитат ръст на случаите на COVID-19. Експертите предупреждават, че с приближаването на зимата се очаква и засилване на сезонния грип.

„Нормално е случаите на коронавирус да се увеличават, защото прекарваме повече време в затворени помещения. Около една трета от пациентите, които идват в кабинета ни, са с COVID-19. Това не бива да ни плаши – ваксинацията върви активно и интересът е висок както към противогрипните, така и към COVID ваксините“, коментира в ефира на „Здравей, България“ общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.

По думите ѝ за десетина дни в кабинета ѝ са поставени над 150 дози, но в аптеките ваксините на свободна продажба вече са на привършване.

„Все още има налични дози в кабинетите, но те са предназначени основно за хора над 65-годишна възраст“, уточни тя.

Медиците предупреждават, че симптомите на COVID-19 и сезонния грип тази година са почти идентични – висока температура, болки в гърлото и обща отпадналост. Затова е важно да се правят тестове, за да се различат заболяванията.

„Важно е да се знае какво точно се лекува, защото терапията при грип е специфична. Все още при COVID-19 има пациенти, които губят вкус и обоняние“, допълни д-р Николова и призова хората да не прибягват до антибиотици при всяка висока температура.

Според нея пикът на грипа тази година ще бъде през януари и февруари.