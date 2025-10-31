Денталните прегледи влизат в системата „еЗдраве“ от следващата година

През 2026 г. националната система „еЗдраве“ ще бъде разширена с нова функционалност, която ще позволява проследяване и на денталните прегледи. Това съобщи министърът на електронното управление Валентин Мундров по време на Седмия национален конгрес на Българския лекарски съюз, който започна днес в комплекса „Св. св. Константин и Елена“ край Варна.

По думите му в системата ще бъдат прехвърлени и всички възможни медицински данни и прегледи от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от предишни години, което ще обогати здравните досиета на гражданите.

Мундров посочи, че една от основните пречки пред развитието на електронните услуги остава ниското ниво на дигитална компетентност сред населението. Министерството работи съвместно с Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика, за да насърчи дигиталната грамотност, особено сред възрастните хора.

„Ако възрастните граждани получават нужната подкрепа, използваемостта на „еЗдраве“ ще бъде значително по-висока“, отбеляза министърът.

Той съобщи още, че предстои централизиране на наблюдението на киберсигурността, тъй като пълната децентрализация е довела до по-ниска защита. През 2025 г. министерството е обявило седем обществени поръчки, които ще поставят основите на новата национална система за киберсигурност.

По отношение на подготовката за въвеждане на еврото Мундров увери, че всички държавни информационни системи вече са технически готови, като в момента и до края на годината се провеждат стрес тестове, за да се гарантира стабилността им.

„В здравеопазването вече почти всичко се случва по електронен път. Следващата стъпка е дигитализацията и на други сфери, включително системата на КАТ“, допълни министърът. Той изрази надежда, че в бъдеще хартията ще бъде изцяло премахната от администрацията, макар че „за някои процеси все още е необходим хартиен носител“.