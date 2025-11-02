Косата ви пада ли през есента: Защо трябва да използвате оризова вода веднъж седмично, за да я предпазите

Косата ви пада ли през есента? Защо да използвате оризова вода веднъж седмично, за да защитите косата си? Това е тайната на азиатските жени, които винаги имат блестяща, черна коса. Изплакването с оризова вода седмично помага за укрепване на косата и намалява косопада, пише Newsweek.

Косата ви пада ли през есента? Разберете тайната на азиатските жени, които винаги имат блестяща и здрава коса: изплакване с оризова вода всяка седмица. Това помага за укрепване на косата и намалява косопада.

Косопадът през есенния сезон е нормален, но скалпът ви се нуждае от помощ!

Ето как да спрете прекомерния косопад и да получите по-гъста и по-силна коса още сега.

Азиатските жени имат тайна, която използват всяка есен, за да поддържат косата си здрава и блестяща.Лечението с оризова вода напоследък привлече много внимание онлайн, но жените в Китай, Япония и Югоизточна Азия използват оризова вода за косата си от векове.

Идеята е, че водата от нишестен ориз е богата на витамини и минерали, включително витамини Е и В, аминокиселини, антиоксиданти и инозитол (рекламиран като подмладяващ косата).

Оризовата вода може да бъде полезна за всички типове коса и може да помогне за растежа на дълга, копринена, до земята коса.

Метод с оризова вода

Вземете чаша суров ориз, изплакнете го, добавете две или три чаши вода и го оставете да се накисне за 30 минути. Прецедете водата от ориз в купа и воала - имате еликсир за коса.

Някои твърдят, че може да се вари, докато други вярват, че има ползи от ферментацията на оризова вода, твърдейки, че процесът повишава нивата на антиоксиданти.

Как да използвате? Започнете с шампоан и изплакване на косата. Изсипете оризовата вода върху косата си и я масажирайте в косата и скалпа. Оставете да действа до 20 минути, след което изплакнете обилно с топла вода.

Поради сезонната промяна през есента, може да откриете, че косопадът е по-голям през сезона.

Всеки косъм на главата ви винаги е в една от тези фази, но не всички са в една и съща фаза едновременно.

Анагенна фаза: Фазата на активен растеж на косата, когато се произвежда нова коса. Обикновено тя продължава около четири години, със среден растеж от един сантиметър (0,4 инча) на месец.

Катагенна фаза: Преходен цикъл - фаза на поддържане на косата - когато косата спира да расте; продължава до около четири седмици.

Телогенна фаза: В тази фаза косата е в латентно състояние; косъма отслабва и след това косата пада.

Д-р Матю Стефани, медицински директор на катедрата по обща дерматология в Nebraska Medicine, подчертава, че за всяко лечение е важно да се вземат предвид както рисковете, така и ползите.

Много продукти обещават впечатляващи ефекти без клинични проучвания или доказателства в подкрепа на тези твърдения.

Въпреки че рисковете, свързани с използването на оризова вода за коса, са минимални, е малко вероятно тя да доведе до някакви забележителни ползи.

Оризовата вода се счита за естествено лекарство, но хората с определени проблеми със скалпа или кожата трябва да бъдат внимателни.