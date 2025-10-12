Проф. Ива Христова: Тази година грипът дойде по-рано

Първи случай на грип у нас за тази година е регистриран в петък, на 10 октомври. Пробата е на тригодишно дете. Това каза проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, по Euronews Bulgaria. Тази година грипът дойде по-рано в сравнение миналата, когато първият позитивен тест е бил установен на 25 октомври.

Проф. Христова увери, че ваксините срещу грип пристигат поетапно, като до края на октомври се очакват всички заявени количества – „общо 480 хиляди дози, повече от миналата година“. Тя подчерта, че имунизацията е препоръчителна за всички, особено за възрастни хора, бременни жени, деца и пациенти с хронични заболявания. „Грипът не е леко заболяване – дори здравите хора могат да го прекарат тежко при преумора и стрес,“ каза Христова. Крайният срок за поставяне на ваксина е „до края на ноември, за да сме защитени през пика – декември, януари и февруари“.

По отношение на COVID-19 проф. Христова заяви, че случаите „се увеличават с 10–20% седмично“, макар официалните данни да са занижени. „Респираторните заболявания са в подем – както грипът, така и COVID,“ подчерта тя, като призова хората да се ваксинират, да избягват струпвания и да проветряват редовно. В заключение тя даде съвет: „С мъдрост и грижа ще преминем и този сезон – почивка, движение, балансирано хранене и навременна имунизация са ключът към силен имунитет.“