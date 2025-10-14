Силви Кирилов: Засега няма да повишаваме потребителската такса за посещение при личния лекар

Още по темата: Силви Кирилов: Човешкият ресурс е капиталът на българското здравеопазване 14.07.2025 11:45

До юни - юли следващата година ще имаме още три медицински хеликоптера

Ние въвеждаме еврото от 1 януари, приехме, че до 30 юни 2026 г. няма да предприемаме повишаване на потребителската такса за посещение при личния лекар. Това каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по време на посещението си в Габрово, където откри новоизградената и лицензирана през лятото хеликоптерна площадка.

„Чух един колега да казва, че министърът го е страх да участва в разговор за личните лекари. Таксата има значение като ограничаващ фактор, макар че изглежда по джоба на всички, не мисля, че София и големите градове онагледяват цялата страна“, каза още Силви Кирилов.

По думите му в министерството на здравеопазването трябва да бъдат много внимателни във всички изчисления и анализи, като в момента дирекция „Финанси“ се занимава с това.

На този етап не се предлага и вдигане на здравната вноска за гражданите, каза още министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в Габрово.

„До юни - юли следващата година ще имаме още три медицински хеликоптера. Площадките за хеликоптери с тази в Габрово са вече девет. Идеята е за 18 площадки, някои изостават, но имат проблеми при строителството с терена. Това е за първия етап, за който е осигурен финансов ресурс. Идеята е да има площадки във всички областни градове“, каза министър Кирилов.