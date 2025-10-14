Проф. Ива Христова: Грипът вече циркулира в страната

„Грипът вече циркулира в страната. Имаме доказан случай при дете, което се е заразило най-вероятно от близкото си обкръжение. Добрата новина е, че то вече е добре“. Това съобщи проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), в ефира на NOVA.

По думите ѝ по-ранната поява на вируса не означава задължително по-дълъг или по-тежък сезон. Обичайният пик се очаква в края на януари и през февруари, както в предишни години.

„Това, че грипът е дошъл по-рано, не значи, че ще си тръгне по-рано или ще бъде по-тежък. Всичко зависи от конкретната циркулация на щамовете. Всички ще се срещнем с него в някакъв момент, но не всички ще се разболеем. Една четвърт от хората ще прекарат инфекцията по-тежко, други ще стигнат до болница, а трети дори няма да го усетят“, уточни проф. Христова.

Ваксините срещу грип вече започват да пристигат в аптеките и при общопрактикуващите лекари. По думите на Христова доставките вървят поетапно и цялото количество ще бъде налично до края на октомври.

„Не може всички количества да пристигнат изведнъж. Но за хората над 65 години, които са в националната програма, ще има достатъчно ваксини“, увери тя.

Експертът подчерта, че тази година държавата е поръчала значително повече ваксини спрямо предходната. „Заявките за следващата година зависят от търсенето през тази. Ако интересът е по-голям, догодина ще бъдат поръчани още повече“, каза Христова.

Според нея липсата на програма за безплатна имунизация при деца се дължи основно на сложната административна организация, която изисква координация между различни министерства.

Търсените назални ваксини, които родителите предпочитат за децата си, тази година също ще бъдат налични в по-големи количества. „Миналата година имаше 10 хиляди дози, а сега са 15 хиляди. Очакваме доставките да приключат до края на месеца“, обясни Христова.

Паралелно с грипа, у нас се наблюдава и подем на COVID-19. „В момента COVID е може би най-честият вирус, който доказваме в референтната лаборатория. Всяка четвърта проба от респираторен материал е положителна“, предупреди Христова.

По думите ѝ държавата разполага с ваксини срещу COVID, които могат да се поставят на желаещите – особено на възрастни хора, хронично болни, медицински работници и близки на тежко болни пациенти.

Сегашните грипни ваксини са четиривалентни и покриват двата основни щама на вирус А и два на вирус Б. Едната линия на тип Б („Ямагата“) обаче е изчезнала от циркулация още преди пет години. „При някои ваксини защитата срещу този щам вече е премахната, защото просто няма смисъл. Но това не е проблем – ваксината си остава ефективна и осигурява кръстосан имунитет“, уточни Христова.

При първи симптоми на грип, специалистът препоръча незабавно започване на антивирусно лечение, тъй като ефективността му е най-висока в първите 1-2 дни от заболяването.