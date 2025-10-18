Отървете се бързо от пестицидите по зеленчуците и плодовете. Вижте кои са най-ефективните методи за премахването им. В дългосрочен план те стават вредни за човешкия организъм, причинявайки остро отравяне, пише Newsweek.

Пестицидите са химични или биологични вещества, използвани за унищожаване на вредители, които засягат селскостопанските култури и човешкото здраве.

Те се използват за премахване на насекоми, плевели и растителни болести.

В същото време, с помощта на пестициди, качеството на реколтата се повишава.

В допълнение към благоприятното въздействие, което имат върху растенията, пестицидите могат да бъдат вредни за човешкото тяло в дългосрочен план.

Когато купувате плодове и зеленчуци от магазина, трябва да знаете, че те са били пръскани с пестициди, за да бъдат предпазени от вредители и да достигнат до рафтовете на супермаркета.

За да избегнете твърде честото поглъщане на тези вещества, трябва да обмислите внимателно почистването на плодовете и зеленчуците.

Изплакнете плодовете и зеленчуците под чиста, студена течаща вода.

Това е най-лесният метод, практикуван от почти всеки, когато купува плодове и зеленчуци от магазина.

Като малък съвет, можете да сложите продуктите в купа със студена вода и сода бикарбонат.

Оставете плодовете и зеленчуците за няколко минути, след което ги изплакнете отново със студена вода.

Белете плодове и зеленчуци

Друг начин да се отървете от пестицидите е да премахнете корите и ципите на продуктите.

Този метод може да помогне малко, но пестицидите са като лекарство, което прониква в пулпата на растението.

Сварете или сварете продуктите

Готвенето на плодове и зеленчуци може да бъде ефективен метод за намаляване на количеството пестициди, но трябва да знаете, че някои от тях са устойчиви на топлина.

Така че, понякога това не е най-доброто решение.

Разберете откъде идват плодовете и зеленчуците

Единственият начин да избегнете пестицидите в храната е да знаете откъде идват.

На някои етикети на продуктите е посочено дали са били пръскани или не.

Ако решите да ги купувате от местни производители, можете да ги попитате дали са използвали химически съставки.

В интернет има много информация за остатъците от пестициди и може да е трудно да се разбере какво означават те за вашето здраве.

Има няколко неща, които си струва да се изяснят.

Не всички пестициди са еднакви

Синтетичните или химически обработени пестициди са вредни за хората, но не всички от тях попадат в тази категория.

Някои също идват от естествени източници.

Малко количество пестициди не е причина за безпокойство

В Съединените щати има строги стандарти за защита от опасни нива на синтетични пестициди.

Остатъците от пестициди може да са неизбежни

Земеделските производители биха могли да предпазят хората от тези синтетични вредители и да използват много малки количества от веществата, така че те да не влияят на човешкото тяло в дългосрочен план.

Така че, да, вашите продукти може да имат много малко количество остатъци от пестициди.

Но дори и на етикета да пише „изцяло натурално“, това не означава, че храната е без пестициди.

В дългосрочен план пестицидите влияят на човешкото тяло, причинявайки симптоми като гадене, замаяност, раздразнение или, в някои сериозни случаи, конвулсии и смърт.

В същото време лекарите казват, че дългосрочното излагане може да е свързано с повишен риск от рак (левкемия, лимфом, рак на простатата) и неврологични проблеми, като например болестта на Паркинсон.