Звезди си бият инжекции със сперма от сьомга

Рискът от странични ефекти е сравним с този на хиалуроновата киселина

В днешно време знаменитости от САЩ масово летят към Южна Корея за лечение, базирано на ДНК от сьомга. В Щатите препаратът, съдържащ сперма от морския обитател, се използва само в козметиката под формата на маски и кремове, но в Азия се инжектира подкожно от дълго време.

Спермата от сьомга насърчава обновяването, заздравяването и еластичността на кожата. В продуктовите формули обикновено е посочена като Sodium DNA, HP DNA или PDRN. Разбира се, под кожата се инжектира не самата рибена сперма, а депротеинизирани полинуклеотиди - “полезни парченца” ДНК или РНК, от които са отстранени всички протеини, за да бъдат използвани за лечение. Тези вещества се прилагат не само в козметологията, но и в офталмологията, ортопедията и кардиологията заради силните им регенериращи свойства.

Една от фенките на процедурите със сьомгово ДНК е Дженифър Анистън, която призна това в шоуто на Джими Кимъл. След премахването на многобройните си филъри тя се фокусира върху естествените възстановителни методи. Сред многобройните продукти, които е пробвала, актрисата специално откроява тези против стареене със сперма от сьомга. Започнала с маска. Резултатите били толкова впечатляващи, че продължила да експериментира, добавяйки крем, а след това и инжекции с ДНК от сьомга, които имат много по-голям ефект от мазилата. Между другото, Ким Кардашиян също не крие, че е пробвала подобни процедури.

Пациенти съобщават, че процедурата е доста болезнена: след 100-150 убождания лицето се покрива с малки подутини, които изчезват в рамките на ден-два. След около седмица обаче кожата буквално започва да свети, тъй като сухотата, лющенето и разширените пори просто изчезват. Постигнатият ефект на “порцеланова кожа” прави лицето толкова равномерно и сияйно, че фон дьо тенът и коректорите са просто ненужни.

Рискът от сериозни странични ефекти е сравним с този на хиалуроновата киселина. Лекарството не носи риск от миграция или дългосрочно задържане в тъканите, то се абсорбира от кожата в рамките на две седмици.