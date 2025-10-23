Разболяват ни респираторни вируси

Противогрипната ваксина по аптеките свърши

Случаите на леки респираторни инфекции (инфекции на дихателните пътища) у нас са повече спрямо случаите на грип и коронавирус, съобщи проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Той посъветва хората да се консултират с лекар относно общото си състояние и дали трябва да се ваксинират за грип. По думите му комбинирана ваксина за грип, коронавирус и респираторен вирус все още няма. Проф. Кантарджиев беше категоричен, че възрастните хора трябва да се ваксинират за пневмококи. Припомни и че за децата има ваксина на капки срещу грип.

В страната са доставени 15 000 дози от тази назална ваксина и разпространението им в аптечната мрежа е започнало. Ваксината за възрастни по аптеките отново свърши.

“Внесени са повече ваксини от обикновено, но и търсенето е по-голямо, затова те свършиха много бързо”, каза Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки (АСА).

По думите му голяма част от 580 000 дози, които са пристигнали у нас миналата седмица, са били предназначени за ваксиниране на хора над 65 години по програмата на здравното министерство. “В аптеките остават около 180 000 от тях. Предполагам, че следващата година ще бъдат внесени малко повече”, каза още председателят на АСА.