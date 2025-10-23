Доц. д-р Росен Калпачки, невролог: Инсултът не боли, за разлика от инфаркта

Още сме далече от Европа по прилагане на съвременно лечение
Според данни на Световната организация по инсулт от 2024 г. 8 млн. човека по света умират всяка година от инсулт, един от четирима ще получи някаква форма на мозъчна болест до края на живота си, а един от четирима ще почине от инсулт. Всяка година 800 хил. души в Европа получават инсулт - по един на всяка минута. В България това се случва на всеки 10 минути.
През 2024 г. над 45 хил. души са били повалени от инсулт у нас и са постъпили в болница, а над 5500 от тях са починали още в лечебното заведение. Това означава по един на час и половина. Тези, които оцелеят, стават част от хилядите българи, живеещи с последствията: здравословни, социални и финансови. За това предупреди доц. д-р Росен Калпачки, ръководител на Клиниката по неврология в УМБАЛ “Св. Анна” и основател на Българското дружество по инсулт, по време на национална среща, организирана от Фондация “МОСТ” в края на септември. На 29 октомври отбелязваме Световния ден за борба с инсулта, а от 24 до 26 октомври в София се организира Третият национален конгрес по инсулт.
На мрачния фон се забелязва раздвижване в положителна посока, макар тенденцията още да е далече от европейската, смята доц. Калпачки. За 10 години почти 7 пъти са се увеличили лекуваните със съвременни методи инсулти у нас - от 270 тромболизи годишно през 2014 г. до 1911 през 2024 г. Докато през 2014-а само 0,1% от инсултите са лекувани по съвременен начин, през 2019-а те стават 2%, а през 2024-та - 4%, което е ръст от 50%. За сравнение - в Европа процентите за съответните години са 5, 10 и 15. С други думи, у нас в момента се правят 4 пъти по-малко тромболизи, а българите умират от инсулт 4 пъти по-често от средноевропейските граждани (314 на сто хиляди срещу 80 на 100 хиляди).
“По отношение на териториалното разпределение обаче можем да започнем да гледаме с надежда”, казва доц. Калпачки. Само в една област - Разград, няма нито един лекуван със съвременна терапия инсулт, а в Монтана процентът е 0,4. Увеличават се болниците, които прилагат съвременно лечение. Те са вече 62 от общо 140 неврологични звена в страната. В топ 10 с над 100 тромболизи годишно са болниците УМБАЛ “Св. Анна” в София, “Сърце и мозък” в Бургас, “Токуда”, МБАЛ-Хасково, университетските болници в Пловдив, Варна, Стара Загора, болница “Медика” в Русе. Шест са високоспециализираните центрове по инсулт в страната. Работят активно УМБАЛ “Св. Анна”, УМБАЛ “Св. Марина”-Варна, УМБАЛ “Св. Георги”-Пловдив, “Пирогов”. Оборудване ще получат и университетската болница в Плевен и УМБАЛ “Св. Иван Рилски”-София. Лошото е, че в над половината от 140-те неврологични звена в страната се правят по-малко от 10 тромболизи на година, което не е достатъчно. Център за лечение на инсулт трябва да има във всяка областна болница, смята доц. Калпачки, и тя да е готова да посреща инсулти 24/7.
Големият проблем при инсулта е, че той не боли, за разлика от сърцето, получаващо инфаркт, напомня доц. Калпачки. Симптомите - изкривено лице, проблем с говора, слабост в едната ръка и единия крак - се виждат първо от околните, не и от самия болен. Затова само двама от 10 човека се обаждат веднага на Спешна помощ, след като усетят симптомите. Останалите 8 избират да изчакат, докато им мине. Така изгубват завинаги шанса да спасят живота си.
“Нещо, с което можем да се гордеем, е една инициатива, която влезе в България - “Бързи герои 112”, казва доц. Калпачки. Това е здравно-образователна програма, насочена към децата от последната група на детската градина и началните класове. Те се учат да разпознават инсулта, за да спасят баба и дядо, обаждайки се на 112. За да запомнят по-лесно телефона, те научават, че при инсулт увисва едната страна на лицето (1), едната ръка не работи (1) и двете устни не могат да говорят (2). Достатъчно е да позвънят и да кажат името си, адреса и симптомите. По програмата вече са обучени над 20 хил. деца и 110 хил. възрастни. Бързата реакция е важна, защото, ако лечението се приложи до 4 часа и половина от началото на инсулта, шансовете да бъде спасен животът и уврежданията да бъдат минимални са много големи.