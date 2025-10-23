Доц. д-р Росен Калпачки, невролог: Инсултът не боли, за разлика от инфаркта

Само двама от 10 търсят Спешна помощ веднага, другите чакат да им мине

Още сме далече от Европа по прилагане на съвременно лечение

Според данни на Световната организация по инсулт от 2024 г. 8 млн. човека по света умират всяка година от инсулт, един от четирима ще получи някаква форма на мозъчна болест до края на живота си, а един от четирима ще почине от инсулт. Всяка година 800 хил. души в Европа получават инсулт - по един на всяка минута. В България това се случва на всеки 10 минути.

През 2024 г. над 45 хил. души са били повалени от инсулт у нас и са постъпили в болница, а над 5500 от тях са починали още в лечебното заведение. Това означава по един на час и половина. Тези, които оцелеят, стават част от хилядите българи, живеещи с последствията: здравословни, социални и финансови. За това предупреди доц. д-р Росен Калпачки, ръководител на Клиниката по неврология в УМБАЛ “Св. Анна” и основател на Българското дружество по инсулт, по време на национална среща, организирана от Фондация “МОСТ” в края на септември. На 29 октомври отбелязваме Световния ден за борба с инсулта, а от 24 до 26 октомври в София се организира Третият национален конгрес по инсулт.

На мрачния фон се забелязва раздвижване в положителна посока, макар тенденцията още да е далече от европейската, смята доц. Калпачки. За 10 години почти 7 пъти са се увеличили лекуваните със съвременни методи инсулти у нас - от 270 тромболизи годишно през 2014 г. до 1911 през 2024 г. Докато през 2014-а само 0,1% от инсултите са лекувани по съвременен начин, през 2019-а те стават 2%, а през 2024-та - 4%, което е ръст от 50%. За сравнение - в Европа процентите за съответните години са 5, 10 и 15. С други думи, у нас в момента се правят 4 пъти по-малко тромболизи, а българите умират от инсулт 4 пъти по-често от средноевропейските граждани (314 на сто хиляди срещу 80 на 100 хиляди).

“По отношение на териториалното разпределение обаче можем да започнем да гледаме с надежда”, казва доц. Калпачки. Само в една област - Разград, няма нито един лекуван със съвременна терапия инсулт, а в Монтана процентът е 0,4. Увеличават се болниците, които прилагат съвременно лечение. Те са вече 62 от общо 140 неврологични звена в страната. В топ 10 с над 100 тромболизи годишно са болниците УМБАЛ “Св. Анна” в София, “Сърце и мозък” в Бургас, “Токуда”, МБАЛ-Хасково, университетските болници в Пловдив, Варна, Стара Загора, болница “Медика” в Русе. Шест са високоспециализираните центрове по инсулт в страната. Работят активно УМБАЛ “Св. Анна”, УМБАЛ “Св. Марина”-Варна, УМБАЛ “Св. Георги”-Пловдив, “Пирогов”. Оборудване ще получат и университетската болница в Плевен и УМБАЛ “Св. Иван Рилски”-София. Лошото е, че в над половината от 140-те неврологични звена в страната се правят по-малко от 10 тромболизи на година, което не е достатъчно. Център за лечение на инсулт трябва да има във всяка областна болница, смята доц. Калпачки, и тя да е готова да посреща инсулти 24/7.

Големият проблем при инсулта е, че той не боли, за разлика от сърцето, получаващо инфаркт, напомня доц. Калпачки. Симптомите - изкривено лице, проблем с говора, слабост в едната ръка и единия крак - се виждат първо от околните, не и от самия болен. Затова само двама от 10 човека се обаждат веднага на Спешна помощ, след като усетят симптомите. Останалите 8 избират да изчакат, докато им мине. Така изгубват завинаги шанса да спасят живота си.

“Нещо, с което можем да се гордеем, е една инициатива, която влезе в България - “Бързи герои 112”, казва доц. Калпачки. Това е здравно-образователна програма, насочена към децата от последната група на детската градина и началните класове. Те се учат да разпознават инсулта, за да спасят баба и дядо, обаждайки се на 112. За да запомнят по-лесно телефона, те научават, че при инсулт увисва едната страна на лицето (1), едната ръка не работи (1) и двете устни не могат да говорят (2). Достатъчно е да позвънят и да кажат името си, адреса и симптомите. По програмата вече са обучени над 20 хил. деца и 110 хил. възрастни. Бързата реакция е важна, защото, ако лечението се приложи до 4 часа и половина от началото на инсулта, шансовете да бъде спасен животът и уврежданията да бъдат минимални са много големи.