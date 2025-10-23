В 8 града

Записването е до 31 октомври

Безплатни прегледи за тежък атопичен дерматит ще има през целия месец ноември в 8 града на страната - София, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Плевен, Варна, Русе и Шумен. Записването вече е в ход на тел. 0876 984 552, всеки делничен ден от 9 ч. до 17 ч., и ще продължи до 31 октомври. Консултациите са насочени към пациенти с установена диагноза или тежка форма на заболяването, като ще се преглеждат само възрастни и юноши от 12 години нагоре. Прегледите са част от информационната кампания “Отново в кожата си”, подкрепена от Българското дерматологично дружество. От софийските болници се включват “Александровска”, ВМА, “Токуда”, “Софиямед”, “Света София” и клиника “ЕвроДерма”.

Атопичният дерматит е хронично заболяване, което причинява възпаление, сърбеж и сухота на кожата. Това е една от най-често срещаните и най-тежки форми на екзема, която обикновено започва в детството, но може да се появи и на всяка възраст. Заболяването сериозно влошава качеството на живот. Над 80% от тези, които страдат от тежките му форми, не спят повече от час и половина на нощ. Всеки трети пациент с тежка форма развива депресия или тревожност. За тежкия атопичен дерматит има лечения, които НЗОК покрива.