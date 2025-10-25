Чаят, който ви помага да отслабнете, ако го пиете през нощта: Изследователите потвърждават това

Чаят, който, ако го пиете през нощта, ви помага да отслабнете. Изследователите потвърждават това. Зеленият чай за отслабване не е мит. Изследователи са открили механизъм, който селективно намалява мастната тъкан.

Пиенето на зелен чай вечер може да засили метаболизма ви и да подпомогне естествения процес на изгаряне на мазнини, докато спите. Благодарение на високото си съдържание на антиоксиданти, зеленият чай помага за детоксикация на тялото и поддържане на общо чувство за благополучие.

Пийте безкофеинов зелен чай около час преди лягане и той може да насърчи релаксацията и спокойния сън, без да причинява безпокойство.

Естествените антиоксиданти в зеления чай ускоряват храносмилането и могат да предотвратят отлагането на мазнини.

По този начин, чаша зелен чай, изпита вечер, може да помогне за балансиране на нивата на кръвната захар и намаляване на желанието за сладко.

Въпреки това, за хора, чувствителни към кофеин, се препоръчва този чай да се консумира умерено.

Учени от бразилския университет в Крузейро до Сул, водени от професор Розмари Отон, изучават влиянието на зеления чай върху затлъстяването повече от 15 години.

Експериментът, който те публикуваха в списанието Cell Biochemistry & Function , имаше за цел да провери влиянието на зеления чай върху загубата на тегло.

В продължение на четири седмици изследователите са хранили мишките с хиперкалорична диета, еквивалентна на така наречената „западна диета“.

„Даваме им шоколад, пълнени бисквитки, карамел, кондензирано мляко... с други думи, същият вид храна, която много хора консумират ежедневно“, казва Розмари Отън.

След този период животните, които останали на същата диета, получавали екстракт от зелен чай в продължение на още 12 седмици.

Какви бяха резултатите от експеримента?

Мишките, които консумирали екстракта, отслабнали и показали значително по-добра чувствителност към глюкоза, което предполага подобрение в инсулиновата резистентност.

Освен това, в друга публикация, публикувана през 2022 г., затлъстели мишки, третирани със зелен чай, са загубили до 30% от телесното си тегло.

„Ако човек загуби от 5% до 10% от теглото си, това вече е значително. Следователно този резултат при животните е много важен“, отбеляза Отън.

Проучването също така показа, че зеленият чай действа селективно.

„Това кара затлъстелите животни да отслабнат, но поддържа балансирано тегло при слабите животни“, коментира Отън.

Изследователите са открили, че тайната всъщност е адипонектинът, протеин, участващ в регулирането на метаболизма.

В проучването, проведено върху мишки, на които липсва този протеин, зеленият чай не е показал ефект.

Въпреки че резултатите са обещаващи, професор Отон смекчава ентусиазма, като подчертава, че тяхното прилагане към човешки условия изисква допълнителни изследвания.

„Това, което виждаме при животните, не винаги се повтаря при хората“, отбелязва тя.

Но той добавя, че в азиатските страни, където пиенето на зелен чай е ежедневие, затлъстяването се среща по-рядко.