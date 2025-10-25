Появява ли се мухъл в студеното време: Разберете какви грешки правите в дома си и как да ги избягвате

Появи ли се мухъл със студеното време? Разберете какви грешки правите в дома си и как да ги избягвате отсега нататък. Когато времето застуди, мухълът често се появява в дома ви поради разликите в температурата и влажността, пише Newsweek.

Мухълът е често срещан домашен проблем, но може да бъде много опасен за вашето здраве.

Може да причини запушен нос, болки в гърлото, проблеми с дишането, кашлица, парене в очите или кожни обриви, особено ако сте алергични.

Обикновено мухълът се появява през есента и зимата поради температурни разлики и повишена влажност в дома.

Мухълът расте бързо в студени ъгли, по влажни стени, в бани или зад мебели.

Това се случва особено когато навън е студено, защото не проветряваме толкова, колкото през лятото и често сушим прането в стаята.

Изпрали сте много пране и нямате къде да го изсушите, защото навън вали?

Все още ли искате да избегнете мухъл в дома си?

Изберете голяма, добре проветрива стая, за да окачите прането си.

Опитайте се да изберете най-голямата стая в къщата, тъй като това ще има най-голям въздушен поток и ще накара дрехите да изсъхнат по-бързо.

Ако е възможно, избягвайте да сушите дрехите си в спалнята или хола, тъй като може да се натрупа влага и да причини мухъл.

Вместо това, опитайте да използвате хол или офис, които нямат много мебели.

Проверете дали в стаята има вентилационни отвори, за да може влажният въздух да излиза и да влиза чист въздух.

Ако домът ви няма вентилационни отвори, използвайте вентилатор или отоплител, за да може въздухът да циркулира в стаята.

Закачете дрехите на закачалка, така че да има разстояние от 2,5 см между тях

Изберете голяма сушилня с множество решетки, за да можете да окачите прането си, без да се претрупва.

Оставете поне 2,5 см разстояние между всеки слой, за да може въздухът да циркулира свободно между тях и да ускори времето за съхнене.

Включете вентилатор, за да увеличите въздушния поток

Можете да използвате вентилатор тип кутия, осцилиращ вентилатор или вентилатор на тавана, за да подобрите вентилацията на помещението.

Дръжте вентилатора към дрехите, за да отстраните водата от тях.

Оставете вратата на стаята, където е прането ви, отворена, за да има влагата откъде да се изпари.

Използвайте влагоабсорбатор в същата стая, в която държите дрехите си

Влагоабсорбаторите абсорбират влагата от въздуха, така че въздухът вътре е по-сух.

След като окачите прането си, настройте обезвлажнителя на най-ниската степен, за да пестите енергия и да уловите влагата.

Изпразнете резервоара на влагоабсорбатора, след като прането е напълно сухо.

Стъпки за премахване на мухъл от стая

Носете гумени ръкавици и маска, за да избегнете вдишването на спори на мухъл.

Осигурете добра вентилация в помещението (отворете прозорци, използвайте вентилатори).

Смесете вода със сапун или неутрален препарат.

Използвайте четка или кърпа, за да изтъркате засегнатата повърхност.

Изплакнете и подсушете обилно.

Можете да използвате хлорна белина, за да я нанесете върху мухъла и да я оставите да действа 10-15 минути, след което да я избършете.

Важно е мястото да се изсуши добре, за да се предотврати повторната поява на мухъл.

Използвайте влагоабсорбатори или вентилатори, ако е необходимо.

За да избегнете появата на мухъл в помещенията, където сушите дрехите си през студените сезони, е важно да поддържате влажността в дома си под 60%.

В същото време не пренебрегвайте течовете на вода или проникванията в стените.

Проветрете добре банята и кухнята и проверете водопроводните тръби за пукнатини.