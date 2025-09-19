Доц. Бацелова: COVID случаите растат, но няма място за паника

„Очаквано към края на лятото случаите на COVID-19 се повишиха. Започнаха да нарастват още през август, но аз лично не виждам нищо тревожно – няма наплив към лечебните заведения“.

Това заяви доц. Християна Бацелова в ефира на Nova и допълни, че при някои пациенти заболяването протича по-тежко, но при мнозина остава в лека форма.

По думите ѝ, всеки човек със симптоми на инфекциозно заболяване е потенциално заразен, независимо дали става дума за COVID-19 или друго респираторно заболяване.

„Ако иска да знае дали е с COVID, може да се тества – вече има и комбинирани домашни тестове, които откриват и грип, и RSV“, посъветва експертът.