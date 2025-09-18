В Александровска болница консултират за хемороидална болест

Безплатни прегледи

Екипът прилага иновативен метод за лечение

Екипът на Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия - Първа хирургия в УМБАЛ “Александровска”, стартира кампания с безплатни прегледи за хемороидална болест, която ще продължи до 15 декември. Пациентите получават обстоен преглед и експертно мнение за консервативно или оперативно лечение.

Консултациите са всеки работен ден от 13.00 до 15.30 ч. на 3 етаж на Първи хирургичен блок (вход откъм бариерата на бул. “Пенчо Славейков” 50). Записването е задължително на тел. 02/ 9230 435, от 9 до 16 ч.

Хемороидите представляват венозни разширения, които се формират в областта на ануса и долната част на ректума. Те са резултат от увеличаването и възпалението на венозните съдове в тази зона. Заболяването засяга активната възраст и има хронично прогресиращо развитие. Хемороидите засягат и двата пола и често водят до нетрудоспособност. Според разположението си се делят на вътрешни и външни. Симптомите варират в зависимост от стадия и размера на хемороидалните възли, но почти винаги са свързани с болка, сърбеж около ануса и кървене при изхождане.

Първа хирургия на Александровска болница има дългогодишни традиции в лечението на хемороиди - както консервативно, така и оперативно. Екипът прилага иновативен метод - трансанална хемороидална деартериализация. Методът представлява премахване на хемороидите без изрязване, а чрез прекъсване на кръвотока към тях. Може да се извърши под обща или спинална анестезия.

Продължителността на процедурата е около 30-40 мин. Преимуществата на метода са свързани с по-кратък болничен престой, бързо възстановяване на пациента, минимална кръвозагуба и нисък процент на усложнения.