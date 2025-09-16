Млад лекар с разказ: Опитаха се да ме подкупят, не им се получи

Педиатърът д-р Александър Атанасов оповести публично елегантния начин, по който са се опитали да го съблазнят от частна лаборатория

Уважаваният педиатър д-р Александър Атанасов разказа публично за притеснителна практика на големите частни лаборатории да съблазняват специалисти. Медикът използва социалните мрежи, за да оповести как е получил плик с малко над 50 лева, които били знак на признателност и "жест", задето пращал свои пациенти в конкретния медицински обект.

Атанасов е разочарован, тъй като е изгубил часове, за да върне парите - време, в което е можел да преглежда и лекува деца, каквото е призванието му.

По думите му - нерегламентираните доходи са проклятието на българската медицина.

Д-р Александър Атанасов е специалист педиатър в София. Извършва проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания. Владее руски, немски и английски език. В лекарската платформа "Супердок" има висок рейтинг, постигнат от положителни оценки на пациенти, показа справка на "Труд news".

Ето и целият му разказ:

"Преди две седмици получих по куриер паричен подкуп от 53 лева в плик. Правилно прочетохте.

Не знам по какъв друг начин да го нарека. "Виновникът" е една от големите частни лаборатории, които иначе работят добре, доволен съм от тях и многократно съм изпращал многократно пациенти там.

За да няма никакви съмнения - пращам пациенти в поне 5-6 лаборатории в София според възрастта на пациента, изследванията, които искам, времето на прегледа, венозна или капилярна кръв и прочие мои си съображения.

Тука, обаче, прекалиха здраво.

Свързах се по телефона с тях и ми казаха, че трябва да отида на място, ако искам да върна парите. Били като знак на "благодарност" за съвместната работа. Загубих си един час, в който можех да прегледам деца, отидох, върнах им плика и дадох да се разбере, че не желая повече такива неща. Усмихнаха се виновно и казаха, че, ако желая, забележете, могат да ми фактурират подобни суми.

Нерегламентираните доходи са проклятието на българската медицина.

Сега си представете колко пари се дават в плик на доста по-именити лекари от мен... Колеги, малко ли пари изкарваме легално, че да се впускаме в подобни позорни практики? Да видим колко хора ще отбележат, че проблемът не е сумата, а размера ѝ", коментира специалистът.