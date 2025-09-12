Донорска ситуация в "Пирогов" даде надежда за живот на трима

Трима човека получиха шанс за нов живот благодарение на донорска ситуация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" .

Това стана възможно, след като близките на 52-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на болницата с координатор д-р Мина Вапирева.

Екип на Военномедицинска академия - ВМА, ръководен от проф. д-р Никола Владов, съвместно с проф. д-р Васил Михайлов, извърши поредната успешна чернодробна трансплантация. По този начин 54-годишна жена получи шанс за живот.

В УМБАЛ "Александровска" медицински екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на две жени – на 39 години и на 45 години.

Според информация от лечебните заведения пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация.

По медицински причини други органи не са трансплантирани, отбелязват от "Пирогов".

"Присъединяваме се към Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор” и изразяваме искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи!", обявиха от най-голямата болница за спешни случаи у нас.