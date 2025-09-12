Д-р Елена Бангеева, акушер-гинеколог: В 30 на сто от случаите на безплодие участва мъжки фактор

Двойки, които се опитват да заченат повече от 12 месеца без успех, да не отлагат посещението при специалист

Срамът и страхът от диагнозата често възпират мъжете да потърсят помощ навреме

Темата за безплодието обикновено се свързва с жената, но медицинската практика показва друго. Международни изследвания доказват, че мъжкият фактор е единствена причина в около 20% от случаите и допринасящ фактор в още 30-40%. Така при около 30% от двойките с репродуктивни проблеми трябва да се търси и мъжкият фактор, казва д-р Елена Бангеева, акушер-гинеколог, специалист по репродуктивна медицина и завеждащ инвитро център в София.

Мъжкият фактор включва всички състояния, които засягат броя, подвижността, формата или функционалността на сперматозоидите. Сред най-честите причини са: нисък брой или липса на сперматозоиди; намалена подвижност или морфологични аномалии; генетични и хормонални нарушения; варикоцеле - разширени вени в областта на тестисите; запушвания или вродени аномалии, които възпрепятстват движението на сперматозоидите.

Качеството на спермата може да бъде повлияно и от начина на живот - тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол, наркотични вещества, хроничен стрес, заседнал начин на живот, наднормено тегло.

Диагностиката обикновено започва със спермограма, която оценява основните параметри на еякулата. При необходимост се извършват допълнителни изследвания - хормонален профил, ултразвуково изследване или биопсия на тестисите.

Срамът и страхът от диагнозата често възпират мъжете да потърсят помощ навреме. Това е проблем, защото с напредването на възрастта шансовете за зачеване намаляват. Дискретната и уважителна комуникация, съчетана с ясни обяснения за всеки етап от лечението, е ключът към преодоляване на тези бариери.

Препоръката е двойки, които опитват да заченат повече от 12 месеца без успех (или 6 месеца, ако жената е над 35 години), да се консултират със специалист по репродуктивна медицина. В много случаи решението е по-близо, отколкото изглежда - стига диагнозата да бъде поставена навреме и да се приложи правилната терапия.

“Колкото по-рано се потърси помощ, толкова по-големи са шансовете за успешно лечение. Добре е пациентите да знаят, че неуспехът при първи опит не означава край. Важно е да се запази доверието в избрания специалист и да се върви стъпка по стъпка, защото именно постоянството и правилният подход водят до резултат”, казва д-р Бангеева.

Напредъкът в асистираните репродуктивни технологии позволява успешното преодоляване на дори тежки форми на мъжки стерилитет. Сред най-често прилаганите методи са: ICSI (интрацитоплазмена инжекция) - избран сперматозоид се въвежда директно в яйцеклетката; IMSI (избор на сперматозоиди при много високо увеличение) - прилага се според преценката на специалист в определени случаи, когато това би могло да подпомогне подбора на най-подходящите сперматозоиди; пункции и биопсии на тестисите - извършвани при необходимост за извличане и анализ на сперматозоиди.

Персонализираният подход в лечението на мъжки стерилитет означава едновременно обединяване на различни медицински специалности и адаптиране на всяка стъпка към конкретната двойка. Това включва сътрудничество между андролози, уролози, гинеколози, ембриолози, ендокринолози и анестезиолози, както и интегриране на психологическа подкрепа.

“Този подход ни позволява да обхванем цялата картина - от медицинските показатели до емоционалната устойчивост на пациентите. Това увеличава шансовете за успех и дава на двойките увереност, че не са сами в процеса”, подчертава д-р Елена Бангеева.