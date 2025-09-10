ДАНС ще рови в болниците по закон

Лекарският съюз може да кани сестри и акушерки за преговори по рамковия договор

Здравната каса ще контролира и медицинските изделия

Промените влизат в парламента

Промени в закона за здравното осигуряване изрично регламентират ДАНС и други, наречени в проекта „компетентни органи“, да участва в съвместни проверки на лечебните заведения. От въвеждането на здравно осигуряване през 1999 година до сега, контролът по изпълнението на договорите за здравно осигуряване се осъществяваше само от служители на НЗОК.

И досега ДАНС и АДФИ влизаха да проверяват в болниците, но дейността им не бе регламентирана със закон. В средата на юли бе съобщено, че НЗОК, ДАНС, "Медицински надзор" и АДФИ започват проверка на 41 болници по отчетените дейности.

НЗОК/РЗОК вече ще може да проверява документацията по трудовите и осигурителните правоотношения на работещи в лечебни заведения за болнична помощ. От създаването на НЗОК до сега, контрольорите на касата можеха да проверяват единствено количеството и качеството на оказаната медицинска помощ, съгласно изискванията на Националния рамков договор.

Предвижда се и разширяване на правомощията на НЗОК по контрол на медицинските изделия. Контролът вече ще включва не само предписването, но и отпускането на тези изделия.

Условията и редът за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти вече ще се съгласуват ежегодно. Ако не бъдат съгласувани ще се прилагат действащите до момента условия и ред. При изменения в действащото законодателство, касаещо лекарствата, промените няма да се договарят, а ще се прилагат с решение на Надзорния съвет на здравната каса по предложение на управителя й.

Лекарският съюз ще има право да покани за участие в преговорите по НРД, касаещи дейностите по здравни грижи, един или повече представители на сестрите, акушерките и др.

Здравното министерство вече ще получава данни от информационната система на НЗОК без да е необходимо сключване на споразумение, както изискваше закона до сега.

Предвижда се въвеждане както на качествени, така и на количествени индикатори за оценка на лечението на пациентите, пише в промените на закона, но там липсва конкретика за критериите.

Общественото обсъждане на проекта за промени в Закона за здравното осигуряване приключи, а вчера на заседание на МС гласува новите текстове. Очаква се още идвата седмица те да влязат в парламента.