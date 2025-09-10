Лекари от Бургас спасиха бебето на поляци, родено едва 1,4 кг.

Автор: Мария Кехайова, "Труд news", Бургас
Здраве
Виж галерия
Лекари от Бургас спасиха бебето на поляци, родено едва 1,4 кг.
Лекари от Бургас спасиха бебето на поляци, родено едва 1,4 кг.
Лекари от Бургас спасиха бебето на поляци, родено едва 1,4 кг.

Семейство поляци, чакащо третото си дете, идва на море в България 11 седмици преди термина на жената. 

По време на почивката бременната получава контракции и е приета в държавната болница на Бургас - УМБАЛ.

Така се ражда третата дъщеричка в семейството. Бебето е, кръстено Хеленка, се появило на бял свят едва 1,4 кг. Лекарите в Бургас се заели с интензивни грижи за новороденото.

След раждането родилката трябвало да се върне в Краков при другите си две деца, но сърцето ѝ остава в Бургас – в кувьоза при Хеленка. 

Доверието ѝ в екипа на УМБАЛ е непоклатимо и след 60 дни чува добрата вест - момиченцето може да се прибере у дома. 

Близките посрещат Хеленка с тържество, на което редом с полското знаме, е и българското – в знак на признателност към лекарите и акушерките от морския град. 

В благодарствено писмо до тях семейството пише: „Благодарим ви за цялата подкрепа, която получихме в този труден момент. За вашата топлота, съпричастност и търпение, които ни даваха сила в мигове на несигурност и страх. За нас вие сте истински герои, които правят чудеса всеки ден.“

Още от (Здраве)

Най-четени

Мнения