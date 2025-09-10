Лекари от Бургас спасиха бебето на поляци, родено едва 1,4 кг.

Семейство поляци, чакащо третото си дете, идва на море в България 11 седмици преди термина на жената.

По време на почивката бременната получава контракции и е приета в държавната болница на Бургас - УМБАЛ.

Така се ражда третата дъщеричка в семейството. Бебето е, кръстено Хеленка, се появило на бял свят едва 1,4 кг. Лекарите в Бургас се заели с интензивни грижи за новороденото.

След раждането родилката трябвало да се върне в Краков при другите си две деца, но сърцето ѝ остава в Бургас – в кувьоза при Хеленка.

Доверието ѝ в екипа на УМБАЛ е непоклатимо и след 60 дни чува добрата вест - момиченцето може да се прибере у дома.

Близките посрещат Хеленка с тържество, на което редом с полското знаме, е и българското – в знак на признателност към лекарите и акушерките от морския град.

В благодарствено писмо до тях семейството пише: „Благодарим ви за цялата подкрепа, която получихме в този труден момент. За вашата топлота, съпричастност и търпение, които ни даваха сила в мигове на несигурност и страх. За нас вие сте истински герои, които правят чудеса всеки ден.“