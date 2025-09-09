Невролог: Пикът на пострадали от райски газ деца е през лятната ваканция

"Наблюдаваме, че през лятото, когато вероятно децата във ваканция по-често ходят по купони и дискотеки, имаме един пик на пострадали от вдишване на райски газ – тогава повече родители се обръщат към нас с подрастващите си деца“.

Това заяви в ефира на bTV д-р Теодора Чамова, невролог от Александровска болница.

И уточни, когато има едно дете, което употребява, то вредният навик обхваща цялата компания – като нова мода сред младите.

На въпрос доколко лесно достъпен е райският газ в нощните заведения у нас проф. Чамова каза, че няма информация, но със сигурност това може да стане „много лесно набавено през интернет или през приятели“.

„Това, което виждам от моята клинична гледна точка – най-вероятно достъпът не е затруднен“, заяви още тя.

Профилът на пациентите, които среща най-често, са между 14 и 20-годишни, с различни усложнения – от остри до хронични.

„Докато острата употреба води до една много краткотрайна еуфория, загуба на връзка с действителността, замайване, главоболи, дори да загубят съзнание, това, за което по-често идват в клиниката, всъщност е хроничната злоупотреба. Защото там всъщност е известно, че райският газ води до функционално намаляване на витамин Б12. Той е необходим за нервната система, за образуване на обвивките на нервите. Хроничната злоупотреба нарушава тези обвивки – те развиват увреждания на периферните нерви и пациентите, с които аз се сблъсквам, са с оплаквания от изтръпване на крайниците, до слабост на крайниците, затруднено стъпване на пръсти и на пети“, отбеляза д-р Чамова.