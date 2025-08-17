Виктор летял с автомобил из София, надишан с райски газ

В колата е намерен флакон, чакат токсикологично изследване на кръвта

Според спътниците карал със 170-200 км/ч

Съдът остави в ареста шофьор, забил се в автобус и убил човек

Намерена е бутилка с райски газ в автомобила “Ауди”, който се вряза със 170 км/ч в автобус на градския транспорт в София. Има и свидетелски показания, че 21-годишният Виктор Илиев от квартал “Факултета” е дишал диазотен оксид във фаталната нощ срещу петък. Тези факти са взети предвид при повдигане на обвинението му, заяви днес прокурор Събина Христова. Тя поиска от Софийския градски съд да наложи постоянен арест на шофьора, причинил смъртта на 65-годишен сириец и наранявания на още 5-има души при катастрофата на кръстовището на булевардите “Константин Величков” и “Възкресение”.

Днес Виктор бе доведен в съда с болнично облекло и окован с белезници. Той има счупена ръка и ребра, а по лицето му личаха рани от сблъсъка. Служебната му защитничка поиска домашен арест, за да се лекува, а самият той помоли в последната си дума да бъде “помилван”. Съдът обаче прие напълно становището на прокурор Христова и прати младежа зад решетките.

Както писа “Труд news”, полевите проби за алкохол и наркотици на Виктор, направени след катастрофата, са отрицателни. Нещо повече - около час по-рано същата вечер той е бил тестван от пътни полицаи и в друг район на София и дрегерите също не е отчел да е пиян или дрогиран. Това е така, защото диазотният оксид, наричан “райски газ”, не се открива нито в количеството издишан въздух, когато тестът е за алкохол, на него не реагират и полевите тестове за дрога, които иначе се задействат дори от сироп за кашлица или хапчета против главоболие. Райският газ се установява чрез токсикологично изследване на кръвта и то само при условие, че пробата е взета около 60 минути след вдишването. След това той се разтваря в кръвта.

Състоянието на двете ранени момичета, пътували в аудито, продължи и днес да е тежко, а от евангелистка църква разпространиха снимката им с призив за молитви към Бог да спаси живота им.

На Виктор е назначена токсикологична експертиза, която може да открие следи от диазотния оксид. Неговият братовчед Петър Георгиев, който му е дал да кара лизинговото ауди е видял, че Виктор и спътниците му имат флакон с райски газ. Свидетелите Севда Крумов и Емил Емилов, които са били в автомобила, разказали, че на завои Виктор “въртял гуми”, минавал на червено и аудито летяло със 170-200 км/ч из София.

При сблъсъка с автобуса загина д-р Иса Али - сириец, който е завършил медицина в България и живеел у нас от 20 години. Преди години е работел в Спешна помощ. В момента нямал работа, но помагал на сирийски бежанци.