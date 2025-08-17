21-годишният Виктор дишал райски газ, преди да забие колата си в автобуса

Софийски градски съд започна разглеждане на искането на прокуратурата за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" на Виктор Илиев, обвинен за причиняване на катастрофа и смърт по непредпазливост при шофиране с превишена скорост.

Според прокурор Сабина Христова налице са достатъчно доказателства, че обвиняемият Виктор Илиев е извършил престъплението и има реално опасност той да извърши и друго престъпление и да се укрие. Затова трябва да му се наложи мярка "задържане под стража."

Прокурор Христова допълни, че у автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока. По думите ѝ при повдигане на обвинението този факт е взет предвид. Установено е, че автомобилът принадлежи на роднина на задържания, но е бил закупен на лизинг. Предстояло е през следващата седмица да бъде прехвърлен на лизингоползвателя, разкри още Христова. 

Проявеното нежелание да следва правилата по пътищата, с които той следва е бил запознат, завишават неговата степен на обществена опасност.

От Софийската градска прокуратура изчакваха да бъдат готови само още две експертизи преди мярката да бъде внесена. Според автотехническата експертиза и автобусът, и лекият автомобил са били технически изрядни. Спирачен път не е имало. 

