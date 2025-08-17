Постоянен арест за Виктор Илиев, врязал колата си в автобус с над 170 км/час

Софийският градски съд остави за постоянно в ареста 21-годишния Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус на градския транспорт в София. При катастрофата загина един човек.

Пред съда той заяви, че "желае помилване". Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване в тридневен срок.

Инцидентът стана в петък около 1:46 ч. на бул. "Възкресение" и бул. "Константин Величков" в столицата. Видео показва как автомобилът, управляван от 21-годишният мъж от ромската махала "Факултета", се е врязва с бясна скорост в лявата част на салона на спрелия на червен светофар автобус на градския транспорт. При инцидента един човек загина, а общо седем пострадаха. Шофьорът, роден през 2004 година, има шофьорска книжка от 1 август тази година. За двете седмици той има издадени шест фиша за нарушения.

„Освен това поведението му като управляващ моторно превозно средство се е характеризирало с изключителна агресивност и арогантност. Същият не е спазвал установените правила за движение по пътищата и, както се установи и в днешното съдебно заседание, не е спирал на светофари със сигнализация в червено. Управлявал е с приблизителна, но неуточнена скорост, която със сигурност е била от порядъка на между 170 и 200 километра в час на територията на град София“, каза прокурор Сабина Христова след заседанието на Софийския градски съд.

След последните изменения в закона предвиденото наказание за този вид престъпление е лишаване от свобода между 10 и 15 години, а в изключително тежки случаи – между 15 и 20 години, посочи Сабина Христова.