Откриха коремен тиф на 33-годишна жена

Случай на коремен тиф е установен при 33-годишна жена, която е постъпила за лечение в Инфекциозното отделение на "Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Шумен", съобщи д-р Борянка Илчева, началник отдел "Противоепидемичен контрол" в РЗИ - Шумен.

Илчева уточнява, че пациентката е била приета с много висока температура на 26 август. По думите ѝ е изолирана Salmonella Typhi от хемокултура и фекална проба.

Пробите са изпратени в референтна лаборатория в Центъра по заразни и паразитни болести. Жената е лекувана по адекватен начин и вече е изписана.

Всички мерки спрямо контактните лица са взети, те са изследвани и не е установен източникът на заболяването, каза още д-р Илчева, цитирана от БТА.

Изследван е кладенец, но не е открит източник, допълни тя и поясни, че няма втори случай на коремен тиф в региона.

7 новооткрити случая на туберкулоза са регистрирани в област Шумен от началото на 2025 г. до 10 септември, съобщиха от РЗИ. Установени са четирима мъже и три жени със заболяването. Регистрираните са на възраст от 14 г. до 57 г. в общините Шумен, Венец, Каспичан и Никола Козлево.