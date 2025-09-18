Кардиолози призовават да изкачваме стълби

29 септември - Световен ден на сърцето

Специалисти ще изнасят лекции в училищата

Само за десетилетие смъртните случаи от сърдечно-съдови заболявания са се удвоили

Световният ден на сърцето - 29 септември, ще бъде отбелязан за 25-и път тази година. Инициативите са обединени под мотото “В ритъма на сърцето”, а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечно-съдовите заболявания. Над 6,5 млн. души в света умират преждевременно от сърдечни болести всяка година, а милиони други се борят с последствията. Само за десетилетие смъртните случаи от сърдечно-съдови заболявания са се удвоили.

Седмица на сърцето в училище и обществени прояви с акцент върху физическата активност като един от водещите фактори за профилактика за сърдечно-съдовото здраве са сред основните инициативи по повод Световния ден на сърцето, обясни проф. Кирил Карамфилов, председател на Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ). През Седмицата на сърцето кардиолози ще изнесат лекции за повишаване на знанията за укрепване здравето на сърцето и формиране на навици за здравословен начин на живот пред ученици в тематичен час на класа в повече от 60 училища. Инициативата “Изкачи се с кардиолога си” ще се проведе в 13 града. Тя е насочена към хора от всички възрасти и предвижда символично изкачване на стълби в паркове и други открити обществени зони с посланието, че редовната умерена физическа активност поддържа здравето на сърцето през целия живот. На 29 септември традиционно ще бъдат осветени в червено знакови сгради в големите градове у нас.