И двата колана, с които е бил вързан 8-годишният Иван за парашута, се скъсали почти едновременно, а мъж от екипажа ги хвърлил в морето

И двата колана, с които 8-годишното момче е било свързано с парашута, са се скъсали почти едновременно - това е потвърдил пред адвоката си капитанът на лодката Христо Раев, когато е разказал за разигралата се пред очите му трагедия.



По думите на адвоката Ваня Радиева за всички е било странно, че коланите се късат на едно и също място почти по едно и също време.



„Той е видял падането на детето и е видял, че майката също иска да се откопчае и също да скочи и казва, че ако той не е бил толкова опитен и веднага не е реагирал, е щяло да има още един труп. Двата колана са се скъсали едновременно, почти на едно и също място и казва, че единият колан, ако се прокъса - ние веднага можем да реагираме много бързо за секунди да свалим парашута на безопасно разстояние от водата“, разказа адвокат Ваня Радиева.

„Аз видях на едното въже отдясно на детето в горната част на рейката, където беше захванато, видях да стърчи един конец, долу леко беше засукано въжето. Според съдията с просто око и без специални познания се е виждало, че са били в много компрометирано състояние въжетата“, казва още Радиева.

В съдебната зала стана ясно още, че човекът, който е поставил коланите на момчето - Камен Тенев - след инцидента е изхвърлил част от коланите в морето. До момента опитите на водолази да ги открият са неуспешни.