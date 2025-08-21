Русенец уби мъж и жена с пожар след обиди към приятелката му

Внесен в съда обвинителен акт

Опитал да запали и гаджето си

Окръжна прокуратура в Русе внесе в съда обвинителен акт срещу 30-годишен мъж, причинил два палежа на сгради в града, при които били убити мъж и жена.

Смъртоносният инцидент станал в края на март миналата година в Русе. Г. Г. и приятелката му се познавали с убитите. Те употребявали алкохол в големи количества и се събирали с такива кампании. Живеели по квартири, а когато били безработни се приютявали при познати. Убитият мъж К. Н. също употребявал алкохол, обитавал порутена къща, в която живеели и други бездомници. В къщата идвала и убитата жена А. П., която след употреба на алкохол ставала заядлива и често обиждала приятелката на обвиняемия. Ядосан от поредните обиди, отправени към приятелката му, и под влияние на алкохол, на 28 март м. г. обвиняемият решил да си отмъсти на А. П., като запали къщата. Знаел, че са заспали пияни и няма да имат възможност да избягат от пламъците. Отишъл вечерта до къщата и подпалил натрупани в едната стая хартии и дрехи. Огънят бързо обхванал къщата, като покрива се срутил и затиснал телата им.

След това Г. Г. се държал агресивно към приятелката си, като често є нанасял побои, което станало причина тя да го напусне и да подаде жалби в полицията за тормоз. Той от своя страна решил да си отмъсти за това, като на 11 май м. г. запалил квартирата, в която тя живеела. Жената се отървала без сериозни наранявания.