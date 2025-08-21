Постоянен арест за двама от задържаните за инцидента в Несебър, при който загина дете

Двама от задържаните за инцидента в Несебър, при който осемгодишно дете загина, падайки от парашут - Петко Стефанов (52 г.) и Камен Танев (45 г.), остават за постоянно в ареста. Днес Окръжен съд – Бургас заседава по искане на защитата, която обжалва определението на магистратите в Несебър. Спрямо третия задържан - Христо Раев (52 г.), втората инстанция реши той да бъде освободен срещу парична гаранция в размер на 5000 лева, съобщи БТА.

За мен семейството и децата са свещени. Никога не бих допуснал това момченце да се качи на парашута, ако знаех, че има нередност, каза в съдебната зала Стефанов - служител във фирмата “Венис Марина“, организираща атракциона парасейлинг на южния плаж в Несебър. Той беше доведе в Съдебната палата в Бургас с белезници, заедно с останалите два задържани за инцидента - Христо Раев и Камен Танев.

Днес от Окръжната прокуратура отново настояха на обвиняемите да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“. Наблюдаващият делото прокурор Сузана Койнова коментира пред журналисти и мотивите за това - налице е реална опасност те да се укрият или да извършат ново престъпление. “Механизмът на деянието сочи брутално пренебрегване на правилата, обезпечаващо здравето на хората, ползващи парасейлинг – дейност, налагаща контрол и строга дисциплина, която да гарантира безопасност“, добави прокурорът.

От своя страна адвокатите на задържаните посочиха, че не тримата обвиняеми, а управителят на фирмата, предлагаща атракционните полети в Несебър, би следвало да носи отговорност за случилото се. До този момент лице с подобна длъжностна характеристика не е привлечено към наказателна отговорност.

“Човешкият аспект в този инцидент не може да бъде подминат. Загубата е тежка. Задачата на съда е да отдели емоцията от правото и да не раздава предварителни показания“, коментира Ваня Радиева - адвокат на Христо Раев. Тя добави, че обвинението неправилно прехвърля организационни отговорности на капитана на лодката, касиера и моряка, които бяха арестувани. Недопустимо е предположенията да заместват доказателства, заяви адвокат Радиева. Аналогична беше и тезата на колегите ѝ – защитниците на другите двама обвиняеми.