50-годишен мъж е намушкан в корема с нож на „Цариградско шосе“ в София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж, наръгал с нож 50-годишен мъж в София, съобщиха от държавното обвинение.

На 20 август около 15,30 часа на бул. „Цариградско шосе“, обвиняемият А.Ж. нанесъл удар с нож в областта на корема на И.Б. Обвиняемият му е причинил средна телесна повреда, изразяваща се в нараняване, проникващо в коремната кухина.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал.2, вр. ал. 1 от НК и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. В хода на разследването са дадени указания и е назначена комплексна съдебна психолого-психиатрична експертиза.

С постановление на наблюдаващ прокурор А.Ж. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.