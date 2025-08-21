За ден: Заловиха двама пияни водачи на мотопеди във Варненско

Двама пияни водачи на мотопеди са засечени за денонощие при пътни проверки на територията на Варненска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Единият карал по улиците на с. Тръстиково, а другият – в района на курортния комплекс „Слънчев ден“. И при двамата дрегерът отчел над 1,2 промила алкохол. Образувани са бързи полицейски производства.

Случаите са поредни, след като в началото на годината солидно почерпен велосипедист се блъсна в автобус на градския транспорт във Варна, а през март край Аксаково пътни полицаи заловиха моторист, подкарал двуколесното возило след голямо количество изпит алкохол.