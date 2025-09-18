СДВР ще санкционира депутатите от ПП, които блокираха входа на Народното събрание с автомобилите си

На основание утвърден план от директора на СДВР главен комисар Любомир Николов и след получено писмо от Столична община за провеждане на протестни действия на площад "Независимост", са предприети действия по обезпечаване на обществения ред.



Това съобщиха от пресцентъра на МВР относно проведения днес протест на "Продължаваме промяната" пред Народното събрание.



Следва да се има предвид, че в съгласувателното писмо на Столичната община относно мероприятие на политическа партия, наречено "Граждански протест и автошествие срещу политическите затворници в България", на 18.09.2025 г. от 08.00 часа до 22.00 часа изрично е указано мястото му на провеждане - "плочника на площад "Независимост", извън зоната за сигурност на институциите". Указано е още, че "спирането и паркирането на пътни превозни средства следва да се извършва единствено на обозначените за това места, без да се възпрепятства движението на автомобили".

Няма съгласувателно разрешение от страна на Столична община за блокиране на входовете на Народното събрание (част от зоната за сигурност) и препятстване на влизането на линейки или противопожарни коли на предвидените за това места на територията на Народното събрание, добавят от МВР.

При предприемане от полицейските служители на действията по охрана, описана в утвърдената план-разстановка, на място са установени групи от лица (по-голямата част от тях с имунитет като народни представители), които физически и с автомобили са блокирали входовете и изходите на Народното събрание. Нерегламентираните протестни действия и блокирането са извършени извън предварително съгласуваните часове за провеждане на протестното мероприятие. Предприети са незабавни действия от полицейските служители за обезпечаване на входовете и изходите в района на Народното събрание за преминаване на автомобили със специален режим - линейки и пожарни автомобили, и такива с конкретни задължения по време на пленарните заседания. В допълнение е създадена необходимата организация за премахване и недопускане на автомобили, затрудняващи преминаването на хора и коли в и извън сградата на Народното събрание.

Предстои служителите на отдел "Пътна полиция" на СДВР да предприемат действия по установяване на собствениците на автомобилите, паркирани на булевард "Дондуков" и пред входовете на Народното събрание в нарушение на законите на страната, и издаването на съответните санкции, завършват от вътрешното министерство.

