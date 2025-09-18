Издирват убиеца, намушкал фатално откритата мъртва жена във Варна

Още по темата: Тялото на мъртва жена бе открито край блок във Варна 18.09.2025 10:18

Варненската полиция издирва убиец, който намушкал фатално 48-годишна жена.

"Труд news" припомня, че униформени откриха безжизненото тяло зад бл. 4 в кв. “Чайка”, след като в 4:50 часа през нощта на тел. 112 бил подаден сигнал от неин роднина.

До обяд на мястото течеше оглед, а тялото бе откарано в съдебна медицина за аутопсия, предаде кореспондентът на "Труд news" в морската столица.

По предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат от нанесени и прободно-порезни рани в областта на сърцето, съобщиха от Варненската окръжна прокуратура, която ръководи образуваното досъдебно производство за убийство.

Разследващите вече са събрали данни, които дават насока за евентуалния извършител на деянието.

Предстоят разпити на свидетели и изготвяне на серия от експертизи, допълниха от прокуратурата.