Условна присъда след смърт на пътя

Дал мотор на свой приятел, който загинал

18-годишният Дани Александров от село Куртово Конаре получи присъда от 1 година и 4 месеца условно, заради инцидента, при който загина неговият приятел Мартин Панчев (17 г.). Решението бе постановено от съда в Пловдив, след като делото премина по съкратената съдебна процедура.

Фаталната катастрофа стана през август 2023 година. Александров, който тогава бил все още непълнолетен, предоставил на своя приятел нерегистриран мотоциклет “Ямаха”, собственост на по-големия му брат. Без да има право да управлява подобно превозно средство, Мартин се качил на мотора и тръгнал по черен път край р. Въча. Загубил контрол, ударил се в дърво и загинал на място.

Срещу Дани Александров бяха повдигнати две обвинения. Първото е, че е управлявал мотопед, който не е бил регистриран по законовия ред, без да има необходимата правоспособност, в качеството си на непълнолетен, но с разбиране за действията си.

Второто обвинение е за това, че като водач на същия мотопед е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на Мартин Панчев, като му е дал да управлява мотора.

По време на съдебното заседание днес стана ясно, че веднага след инцидента Александров е направил опит да укрие мотопеда, за да затрудни разследването. Младежът изразил съжаление за стореното.

Съдът зачете вината му и постанови условна присъда с наложени пробационни мерки, които Александров ще трябва да търпи в рамките на трите години изпитателен срок.