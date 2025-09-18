Задържаха 52-годишен за блудство с малолетно дете

Под ръководство на Районна прокуратура – Кюстендил се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 149, ал. 1 от НК, съобщиха от държавното обвинение.

На 12.09.2025 г. в гр. Кюстендил били извършени блудствени действия спрямо 12-годишно момиче.

По делото са събрани доказателства за виновността на 52-годишния М.А.

С постановление на прокурор лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.

Утре, 19.09.2025 г., ще бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ срещу обвиняемия.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.