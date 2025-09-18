Прокуратурата разследва побоя над кмета на с. Огняново

Държавното обвинение започна разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на с. Огняново

В Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, е постъпило уведомление от РУ на МВР в гр. Гоце Делчев за образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от НК.

Разследването е започнало с разпит на свидетел.

На този етап от производството е установено, че на 16.09.2025 г. в с. Огняново, област Благоевград, била причинена телесна повреда на кмета на селото И.И. при или по повод изпълнение на службата му, съобщават от прокуратурата.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград.

"Труд news" припомня, че вчера, 17 септември, кметът на курортното селище Иван Ижбехов съобщи с публикация в социалните мрежи, че е бил нападнат, бит и към него е отправена закана за убийство.

Словесните престрелки и юмруците дошли от собственика на верига хотели в Огняново. Причината - в хотелите му дошла проверка за незаконни сондажи за минерална вода, което отприщило гнева на предприемача.

Самият собственик Валентин Четрафилов отрича да е посягал на кмета и се закани да го съди за уронване на престижа на хотелите му.

"Не съм го удрял, какво му става на това момче", запита бизнесменът. Въпреки това кметът на селото се появи пред журналисти с видими следи от наранявания по лицето си.









