Кметът на Огняново обяви, че е бил нападнат от хотелиер заради незаконни сондажи

Заплашил го, че ще "поръча" убийството му

Кметът на село Огняново Иван Ижбехов, съобщи, че е бил нападнат, бит и заплашен от собственик на хотелски комплекс заради проверка за незаконни сондажи на минерална вода. Това съобщи самият той във фейсбук. Ижбехов е безпартиен и управлява втори мандат селото.

"Днес, по мой сигнал, Басейнова дирекция извърши проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района, включително и в комплекс "Валентина Касъл" и "Роял Валентина Касъл". След края на проверката и след като инспекторите си тръгнаха, при мен дойде собственика на комплекса и пожела да поговорим. Разговорът започна съвсем нормално, в спокоен тон, като темата, която обсъждахме, беше моето желание да бъдат установени всички незаконни сондажи за минерална вода и да бъде спряна практиката някои хора да трупат печалби, в ущърб на местното население", започва разказа си Иван Ижбехов.

В един момент, съвсем неочаквано и в гръб, бях физически нападнат от лицето Валентин Четрафилов, собственик на комплекса. Вследствие на ударите, които ми бяха нанесени внезапно в тила, бях повален на земята и в напълно беззащитно състояние получих още удари с ръце и крака. Преди да си тръгне, оставяйки ме с окървавено лице, нападателят ме заплаши и заяви, че ако съобщя на някого за случилото се или ако продължа да търся за наличие на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу мен", твърди кметът на Огняново.

"Травмите, които ми бяха нанесени - аркади, хематоми, охлузвания и други, са документирани с надлежно извадено медицинско свидетелство. Предстои да подам официална жалба в прокуратурата и да предприема всички законови мерки, за да бъде подведен под отговорност извършителят на деянието", пише Ижбехов.

"Призовавам всички да останат спокойни и да не търсят саморазправа. И все пак, ако в бъдеще нещо лошо се случи с мен, моите близки или нашето имущество, ще държа лично отговорен човека, който отправи тези заплахи, както ще държа отговорен и всеки друг, който реши да се възползва от ситуацията и по този начин си намери повод да ни навреди! Благодаря Ви за подкрепата! Заедно ще запазим реда, спокойствието и достойнството на нашето село", пише още кметът.

Нападателят Валентин Четрафилов е известен като собственик на обърнатата къща в Марчево. През 2019 г. в обърнатата къща, която е строена със субсидия от ДФ "Земеделие", Четрафилов беше заключил проверяващи от Фонда и близо час отказваше да ги пусне, припомня БНТ.