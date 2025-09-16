Министър Георги Тахов: Водният ресурс не се е управлявал правилно години наред

Водният ресурс не е бил управляван правилно години наред. Това заяви земеделският министър Георги Тахов, който е член на ръководството на новосъздадения Национален борд по водите, по БНТ.

"Проблемът с водите е ясен и известен от много години. И вместо през годините назад той да получи своето устойчиво решение, това не се е случило. Причините са много за безводието, това са климатичните промени, които са, но не трябва да подценяваме тук и това, че водния ресурс през всичките тези години не се е управлявал правилно. Липсвала е организация на работа, липсвала е координация", посочи Тахов.

За основните цели на новосформирания борд той обясни:

"Трябва да създаде една визия за целия държавнически потенцил. Защото наистина в нашето общество остава едно разбиране, че толкова много ресори управляват водите, някак си си прехвърлят отговорността една на друга. Този борд трябва да бъде еманацията, той трябва да обхване всички тези ресори и чрез ектспертизата, която ще бъде впрегната - да даде предложения за решения, които да бъдат устоичиви във времето. И с него ще се постигне прозрачност при вземане на решенията и граждански контрол при тяхното осъществяване."